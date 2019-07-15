Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Тейлор выразил солидарность США с крымскотатарским народом
Тейлор выразил солидарность США с крымскотатарским народом
Отчет ООН: в 2018 году каждый девятый человек в мире страдал от голода
Отчет ООН: в 2018 году каждый девятый человек в мире страдал от голода
У Реала появился свой "Месси" (Видео)
У Реала появился свой "Месси" (Видео)
День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления

"Я - не моя работа": голливудский актер рассказал о жизни после "Железного человека"

"Я - не моя работа": голливудский актер рассказал о жизни после "Железного человека"
21:32 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Роберт Дауни-младший попрощался с Тони Старком - персонажем, которого он играл с 2008 года.

С момента выхода фильма "Мстители: Финал" актер не распространялся о своих эмоциях по этому поводу, но поделился некоторыми планами на будущее в интервью программе Off Camera with Sam Jones.

"Меня никто не заставлял моментально искать новый рубеж моей творческой и личной жизни после завершения работы с Marvel. Всегда лучше заранее быть готовым к тому, что тебя ждет. если ты заостряешь внимание на том, что весной 2019 года тебя ждет резкое изменение, думаешь о том, что тебе надо быть физически к нему готовым... Чаще всего люди ломаются именно на таких вот переходных стадиях".

В 2020 году на экраны выйдут два крупных проекта с участием Дауни - "Путешествие Доктора Дулиттла" и третий "Шерлок Холмс". Актер считает, что людям свойственно искать в жизни стабильность, которой для него была Marvel, и, возможно, он уже никогда не будет так близок к статусу "парня с трастовым фондом", способного решить любые проблемы с помощью денег. Ранее сообщалось, что за участие в "Финале" он получит около 75 млн долларов.

Известен гонорар Роберта Дауни-младшего за съемки в фильме "Мстители: Финал"

Однако, несмотря ни на что, Дауни хотел бы дистанцироваться от образа Тони Старка. "Я - не моя работа. Я - не то, что я сделал с этой студией. Я - не тот период времени, когда я играл этого персонажа", - заявил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мстители, Железный человек, Роберт Дауни младший.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
03 Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
04 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
05 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп отказывается верить данным соцопросов о предстоящих выборах Президента США
Трамп отказывается верить данным соцопросов о предстоящих выборах Президента США
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.07 - 14.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Из-за торговой войны с США рост экономики Китая опустился до уровня 1990-х годов
Из-за торговой войны с США рост экономики Китая опустился до уровня 1990-х годов
В Британии грузовик насмерть збил популярную блогершу
В Британии грузовик насмерть збил популярную блогершу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь