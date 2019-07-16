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Остин Батлер сыграет Элвиса Пресли в предстоящем байопике

Остин Батлер сыграет Элвиса Пресли в предстоящем байопике
12:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Согласно данным Deadline, съемки биографического фильма должны стартовать в начале 2020 года в Австралии.

Спустя несколько месяцев поисков режиссер Баз Лурман объявил, что нашел актера, который сыграет главную роль в байопике об Элвисе Пресли. Им оказался звезда сериала "Стрела" и фильма "Мертвые не умирают" Остин Батлер, которому удалось обойти Майлза Теллера, Гарри Стайлза и Энсела Элгорта. 

Баз Лурман опубликовал фото Элвиса Пресли и Остина Батлера в Instagram-аккаунте, подтвердив, что самая сложная часть кастинга уже позади. Актера поддержали его друзья, коллеги и возлюбленная Ванесса Хадженс. Звезда "Американской семейки" Сара Хайланд с восторгом прокомментировала эту новость: "Это случилось! Я так счастлива за него. Он работал на износ ради этой возможности".В комментариях к посту постановщика многие также согласились с выбором Лурмана, хотя изначально ставки делались на Майлза Теллера, звезду "Одержимости".

 "Я знал, что фильм провалится, если я сделаю неправильный выбор на кастинге. Для меня было честью встретить столько выдающихся талантов на протяжении всего процесса поисков. Я слышал о работе Остина Батлера в бродвейской постановке “Продавец льда грядет”, где он играл с Дензелом Вашингтоном. И спустя множество экранных тестов и музыкальных перфомансов я точно знал, что нашел того, кто сможет воплотить дух одной из самых знаковых фигур в мире музыки", — рассказал Лурман в интервью изданию Variety.

 

 
 
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Публикация от Baz Luhrmann (@bazluhrmann)  

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Фильм покажет, как Элвис Пресли превратился в "короля рок-н-рола" и раскроет сложные отношения с его менеджером, "полковником" Томом Паркером, роль которого исполнит Том Хэнкс.

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Кино, Актер, Сериалы, Фильмі, Остин Батлер.
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