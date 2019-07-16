Скачать
Вторник, 16.07.2019
В команде Зеленского готовят законопроект о реформе НАПК
В команде Зеленского готовят законопроект о реформе НАПК
В Офисе Президента хотят сократить количество министерств до минимума
У Президента хотят сократить количество министерств
Звезды мирового футбола в старости (Фото)
Звезды мирового футбола в старости (Фото)
Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля
Когда и где смотреть лунное затмение 16 июля

В Сети появились официальные тизеры к фильму "Сумасшедшая свадьба 2"

В Сети появились официальные тизеры к фильму "Сумасшедшая свадьба 2"
14:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости культуры: Премьера киноленты запланирована на 25 декабря.

После невероятного успеха комедии "Сумасшедшая свадьба" его авторы решили снять смешное продолжение истории. По замыслу режиссеров, в сети будут опубликованы 6 коротких роликов-тизеров. Сейчас дебютные видео уже появилось на YouTube-канале.

Пока авторы фильма "Сумасшедшая свадьба 2" искусно взялись подыгрывать интерес, опубликовав первый тизер к комедии. Главные герои Василий, Тарас, Ольга, Ашот, отец Евлампий, хорист Кондрат, тамада Назарий и подполковник Попадюк попадут в очередные курьезные ситуации. А вот в ролике всех их интересует один вопрос: "Что, опять?"

Известно, что "Сумасшедшая свадьба 2" покажет, как сложилась жизнь колоритной семьи через год после нетипичной церемонии. Еще одна дочь Василия Сердюка планирует выйти замуж, поэтому зрителей ждет еще одна порция юмора, бешеных приключений и, конечно же, романтики. 

"Большая маленькая ложь" 2 сезон: 10 фактов о сериале

"История в "Сумасшедшей свадьбе 2" должна не только происходить по всем канонам, которые мы изобрели в первой части, не только быть логическим ее продолжением. Она должна превзойти свою предшественницу. Стать еще более неожиданной, яркой, смешной. Еще более бешеной! Наши сценаристы Николай Куцик и Алексей Приходько с такой задачей справились на все 100%. А теперь время перенести это с бумаги в трехмерный мир кино – начинается самое интересное!" – рассказал актер и продюсер Юрий Горбунов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Тизер, Смотреть, Сумасшедшая свадьба 2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем бухгалтера в Украине
02 Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
03 День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
04 Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид
05 Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня СБУ сообщит итоги масштабной антихакерской операции
Сегодня СБУ сообщит итоги масштабной антихакерской операции
Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США
Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США
КНДР не исключает одностороннюю отмену моратория на ядерные и ракетные испытания
КНДР не исключает одностороннюю отмену моратория на ядерные и ракетные испытания
В Сети появились официальные тизеры к фильму &quot;Сумасшедшая свадьба 2&quot;
В Сети появились официальные тизеры к фильму "Сумасшедшая свадьба 2"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь