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"Я пугаю людей": Роуз Макгоуэн рассказала о профессиональном затишье

"Я пугаю людей": Роуз Макгоуэн рассказала о профессиональном затишье
19:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Американская актриса Роуз Макгоуэн поделилась, что после разоблачения Вайнштейна не получила ни одной роли.

Знаменитая американская актриса Роуз Макгоуэн стала приглашенной гостьей 10-го Одесского кинофестиваля. Там она имела возможность пообщаться с журналистами и призналась, что уже около трех лет не получает предложений в сфере кино.

Об этом звезда сериала "Все женщины – ведьмы" рассказала в интервью ТСН. Актриса поделилась, что после всей правды, которую она рассказала во время секс-скандала с Харви Вайнштейном (об изнасиловании и домогательствах), ей перестали приходить приглашения для новых ролей.

"Я пугаю людей. И это глупость. Я осознаю, что меня больше не пригласят на роль – из-за моей позиции. Но для меня все равно важно говорить правду", – поделилась 45-летняя Роуз.

Впрочем, по словам знаменитости, она начала получать удовольствие от жизни, и если кто-то думает, что она потеряла смысл, то она отрицает и смело заявляет, что только получила его.

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"Мне уже все равно, правда. Было столько раз, когда я чувствовала себя смешно на этих красных дорожках, когда мои ноги болели на высоких каблуках, и мне не нравился вечер. А сейчас я получаю удовольствие от жизни – вместо гламура", – добавила Макгоуэн.

Возможно, именно поэтому Роуз Макгоуэн появилась на красной дорожке фестиваля в лаконичном и скромном платье салатового цвета с цветочным принтом. Ее образ завершили белые ботинки и оранжевые серьги-кольца.

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Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Звезды, Американская актриса, Роуз Макгоуэн, Одесский кинофестиваль 2019.
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