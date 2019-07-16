Скачать
Вторник, 16.07.2019
Языковая статья образовательного закона соответствует Конституции
Языковая статья образовательного закона соответствует Конституции
Омбудсмены обменялись списками заключенных в России и Украине
Омбудсмены обменялись списками заключенных в России и Украине
Официально: Малиновский - игрок Аталанты
Официально: Малиновский - игрок Аталанты
Иванка Трамп поразила поклонников белоснежными нарядами
Иванка Трамп поразила поклонников белоснежными нарядами

СМИ: родные Хайден Панеттьери уговаривают ее бросить Брайана Хикерсона

СМИ: родные Хайден Панеттьери уговаривают ее бросить Брайана Хикерсона
18:01 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Семья и друзья 29-летней Хайден Панеттьери бьют тревогу и умоляют актрису прекратить все отношения с 30-летним Брайаном Хикерсоном.

В ходе начатого судебного разбирательства по подозрению в домашнем насилии выяснилось, что бойфренд поднимал руку на Хайден не один раз.

После инцидента, произошедшего 2 мая в Голливуде, полиция арестовала Брайана, так как обнаружила на теле его девушки следы от ударов. Хикерсона отпустили под залог, но судья выдал охранный ордер, запрещающий Брайану приближаться к Хайден.

Судебное разбирательство продолжается, и обвиняемому грозит тюремный срок.

Семье актрисы и раньше не нравилась ее связь с этим человеком, а теперь родные Панеттьери заявляют, что дело зашло слишком далеко. По словам инсайдера, близкие актрисы уговаривают ее поставить точку в этих нездоровых отношениях и начать двигаться дальше.

Украинская телеведущая завела страницу в Instagram своему любимому

Все вышло из-под контроля. Хайден должна расстаться с этим парнем. Ей нужно заняться самоанализом. По какой-то причине она продолжает эти отношениях и опускается все ниже. Очень тревожная и грустная ситуация.

"Ей нужно окружить себя разными людьми и заняться работой. Трудно представить положение хуже, чем сейчас, но все может стать еще хуже", — поделились близкие актрисы своим беспокойством.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Хайден Панеттьери, Брайан Хикерсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем бухгалтера в Украине
02 Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид
04 День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
05 Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский посетит Польшу 1 сентября с официальным визитом
Зеленский посетит Польшу 1 сентября с официальным визитом
Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС
Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС
Климкин: Можем ООН наш язык как официальный предложить
Климкин: Можем ООН наш язык как официальный предложить
Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 июля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь