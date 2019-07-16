Украинская телеведущая завела страницу в Instagram своему любимому

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что питомец Леси Никитюк хочет добиться такого же успеха, как его хозяйка, у которой почти 3 миллиона подписчиков.

Звезда Нового канала Леся Никитюк завела страницу в Instagram своему питомцу.

Соцсети теперь интересуют не только людей, но и животных. У домашнего любимца звезды Нового канала Леси Никитюк пса Рафика появился свой профиль в Instagram.

Сейчас Леся находится на съемках своего нового проекта "Шалена зірка", а Рафик сопровождает хозяйку и радует своим присутствием всю команду в съемочном павильоне. За кулисами шоу ведущая поделилась историей о том, как появилась страница Рафика в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рафаель (@r.a.f.i.k_official) 16 Июл 2019 в 3:05 PDT

"Пока я бегала по гримерке, Рафик взял у меня телефон, сделал фото и завел себе профиль в Instagram, – рассказала Леся Новому каналу. – Так что теперь у нас семья блогеров. Такого ажиотажа не было, даже когда моя мама создала себе профиль. Но случилась другая история: мама сразу пересмотрела все мои фотки и начала отписывать на все комментарии. Кто-то писал: "У тебя жирные колени". Мама: "На свои посмотри!". Или кто-то пишет: "А чего ты приперлась к Притуле в трусах?" А мама отвечает им: "Это не трусы, это шорты!" В общем, раньше я удаляла чужие комменты, а теперь мамины".

Менее чем за час на страницу пса Рафика подписалось полтысячи человек. Причем первой была сама Леся. И армия поклонников симпатичного животного растет!