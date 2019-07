Дмитрий Комаров поведал о мистическом знакомстве со своей супругой

View this post on Instagram

Он – популярный 36-летний телеведущий, руководитель большой команды, импульсивный и активный лидер. Она – 21-летняя модель и отличница, начинающая карьеру на телевидении. Такие разные и все-таки вместе: подробности тайного романа и недавней свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко – в эксклюзивном интервью Viva! Их love story довольно необычна: случайное знакомство, переросшее в любовь, более двух лет отношений, которые они тщательно скрывали и, наконец, неожиданная новость о тайной свадьбе, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. «Очень подкупает Димино отношение ко мне, — делится Александра Кучеренко. — Он заботливый, любящий, нежный, с ним как за каменной стеной.Чувствую себя слабой девушкой, которая во всем может положиться на своего мужчину». Дмитрий Комаров признался, что он убежденный холостяк и никогда в своей жизни не искал невесту: «Просто всегда знал: мое ко мне придет, от судьбы не убежишь. Такую девушку редко встретишь. В наших отношениях нет обид или манипуляций. Саша добрая, честная и какая-то… правильная».