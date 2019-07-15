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Дмитрий Комаров поведал о мистическом знакомстве со своей супругой

Дмитрий Комаров поведал о мистическом знакомстве со своей супругой
20:25 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Долгое время они скрывали отношения.

Ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, как познакомился со своей женой Александрой Кучеренко.

Супруги снялись в романтической фотосессии для журнала Viva!, где и рассказали о своем знакомстве.

"У нас все началось немного мистически. Словно все шло к тому, чтобы я стал членом жюри на конкурсе "Мисс Украина-2016". Я долго пытался отказаться от участия: не люблю светские мероприятия. У меня очень плотный график, я загруженный человек. Отказался, но организаторы очень просили. В итоге решил пойти навстречу и согласился", - говорит ведущий-путешественник.

Там Дмитрий Комаров и встретил Александру Кучеренко - она стала победительницей конкурса "Мисс Украина-2016".

 
 
 
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Он – популярный 36-летний телеведущий, руководитель большой команды, импульсивный и активный лидер. Она – 21-летняя модель и отличница, начинающая карьеру на телевидении. Такие разные и все-таки вместе: подробности тайного романа и недавней свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко – в эксклюзивном интервью Viva! Их love story довольно необычна: случайное знакомство, переросшее в любовь, более двух лет отношений, которые они тщательно скрывали и, наконец, неожиданная новость о тайной свадьбе, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. «Очень подкупает Димино отношение ко мне, — делится Александра Кучеренко. — Он заботливый, любящий, нежный, с ним как за каменной стеной.Чувствую себя слабой девушкой, которая во всем может положиться на своего мужчину». Дмитрий Комаров признался, что он убежденный холостяк и никогда в своей жизни не искал невесту: «Просто всегда знал: мое ко мне придет, от судьбы не убежишь. Такую девушку редко встретишь. В наших отношениях нет обид или манипуляций. Саша добрая, честная и какая-то… правильная».

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Сейчас их отношения очень доверительные и гармоничные: "Саша первая, с кем я всем делюсь. О том, как я чуть не утонул, я не рассказал даже родителям, не хотел их пугать. А после разговора с Сашей я быстро прихожу в себя. Кстати, мои заметки к будущей книги Саша тоже читает первая. Когда их смогут увидеть другие читатели, я пока сказать не могу - в моем графике изредка выходит находить время для книги".

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Свадьба, Знакомство, VIVA, Дмитрий Комаров, Украинский телеведущий, Александра Кучеренко.
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