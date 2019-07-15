Медовый месяц Софи Тернер и Джо Джонас: фото с романтической поездки

Хоть путешествие звезд длится всего день, влюбленные уже успели опубликовать роскошные снимки из частного курорта Soneva Fushi.
Там Софи Тернер и Джо Джонас арендовали роскошную виллу с выходом в океан. Супруги могут не только загорать на частном пляже, но и съезжать с горок в воду, что продемонстрировали на коротком ролике.
"Я нашел счастье", – лаконично написал Джо Джонас под видео.
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Кроме этого, музыкант разместил игривое фото своей жены, на котором она наслаждается отдыхом в розовом сплошном купальнике. На снимке Софи Тернер предстала без макияжа, что отнюдь не повлияло на ее эффектный вид. Вероятно, отдых ей тоже нравится, ведь под солнечными кадрами с потрясающими пейзажами она написала, что нашла рай.
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"Это просто рай! Такое магическое место", – поделилась Софи Тернер, добавив снимки своего любимого.