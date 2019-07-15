Медовый месяц Софи Тернер и Джо Джонас: фото с романтической поездки

Новости шоу бизнеса: Для медового месяца супруги выбрали солнечные Мальдивы.

Хоть путешествие звезд длится всего день, влюбленные уже успели опубликовать роскошные снимки из частного курорта Soneva Fushi.

Там Софи Тернер и Джо Джонас арендовали роскошную виллу с выходом в океан. Супруги могут не только загорать на частном пляже, но и съезжать с горок в воду, что продемонстрировали на коротком ролике.

"Я нашел счастье", – лаконично написал Джо Джонас под видео.

View this post on Instagram I found happiness. #discoversoneva A post shared by J O E J O N A S (@joejonas) on Jul 14, 2019 at 5:15am PDT

Кроме этого, музыкант разместил игривое фото своей жены, на котором она наслаждается отдыхом в розовом сплошном купальнике. На снимке Софи Тернер предстала без макияжа, что отнюдь не повлияло на ее эффектный вид. Вероятно, отдых ей тоже нравится, ведь под солнечными кадрами с потрясающими пейзажами она написала, что нашла рай.

View this post on Instagram Paradise such a magical place #discoversoneva A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on Jul 14, 2019 at 5:07am PDT

"Это просто рай! Такое магическое место", – поделилась Софи Тернер, добавив снимки своего любимого.