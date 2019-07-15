Скачать
Понедельник, 15.07.2019
У Зеленского планируют ликвидировать Министерство информполитики
У Зеленского планируют ликвидировать Министерство информполитики
Парада не будет: у Зеленского обнародовали указ о праздновании Дня независимости
Парада не будет: у Зеленского обнародовали указ о праздновании Дня независимости
У Реала появился свой "Месси" (Видео)
У Реала появился свой "Месси" (Видео)
Медовый месяц Софи Тернер и Джо Джонас: фото с романтической поездки
Медовый месяц Софи Тернер и Джо Джонас: фото с романтической поездки

Медовый месяц Софи Тернер и Джо Джонас: фото с романтической поездки

Медовый месяц Софи Тернер и Джо Джонас: фото с романтической поездки
18:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Для медового месяца супруги выбрали солнечные Мальдивы.

Хоть путешествие звезд длится всего день, влюбленные уже успели опубликовать роскошные снимки из частного курорта Soneva Fushi.

Там Софи Тернер и Джо Джонас арендовали роскошную виллу с выходом в океан. Супруги могут не только загорать на частном пляже, но и съезжать с горок в воду, что продемонстрировали на коротком ролике.

"Я нашел счастье", – лаконично написал Джо Джонас под видео.

 
 
 
View this post on Instagram

I found happiness. #discoversoneva

A post shared by J O E J O N A S (@joejonas) on

Кроме этого, музыкант разместил игривое фото своей жены, на котором она наслаждается отдыхом в розовом сплошном купальнике. На снимке Софи Тернер предстала без макияжа, что отнюдь не повлияло на ее эффектный вид. Вероятно, отдых ей тоже нравится, ведь под солнечными кадрами с потрясающими пейзажами она написала, что нашла рай.

 
 
 
View this post on Instagram

Paradise such a magical place #discoversoneva

A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on

Украинская телеведущая Юлия Панкова собралась замуж

"Это просто рай! Такое магическое место", – поделилась Софи Тернер, добавив снимки своего любимого.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мальдивы, Фото, Медовый месяц, Джо Джонас, Софи Тернер, Soneva Fushi.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
03 Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
04 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
05 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Завтра суд Амстердама объявит решение о возвращении &quot;скифского золота&quot;
Завтра суд Амстердама объявит решение о возвращении "скифского золота"
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.07 - 14.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украинские десантники испытали новейший БТР-3ДА
Украинские военные испытали новейший БТР
Елена Зеленская трогательно поздравила свою дочь с днем рождения
Елена Зеленская трогательно поздравила свою дочь с днем рождения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь