Украинская телеведущая Юлия Панкова собралась замуж

Новости шоу бизнеса: Бракосочетание состоится этой осень, но точная дата пока неизвестна.

Ведущая программы "Ревизор" Юлия Панкова сообщила о радостных переменах в личной жизни. На днях, девушка порадовала своих подписчиков в Инстаграме фото, на котором похвасталась обручальным кольцом.

"Волшебный остров, на котором свершилось чудо", - подписала фото телеведущая.

"Мы полетели на остров Санторини. Беленькие домики, старинные ветряные мельницы и множество маленьких частных церквей. Один из самых романтических уголков мира. В оранжевом свете заката, возле красивой бело-голубой церкви любимый сделал мне предложение. Санторини - очень туристический остров, но в то же время было впечатление, что мы одни. Этот момент остановил мир вокруг. После того как я сказала ДА, словно проснулась и услышала множество аплодисментов и оваций прохожих. Весело, но после признания и пережитого я очень проголодалась и захотела съесть вкусненького осьминога на гриле - греческая фишка", - рассказала Юлия подробности предложения руки и сердца для "Нового канала".