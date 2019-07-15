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"Как морковка": Оля Полякова шутливо сравнила себя с корнеплодом

"Как морковка": Оля Полякова шутливо сравнила себя с корнеплодом
16:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица выложыла забавный коллаж в своем Instagram.

Вчера, 14 июля, Оля Полякова опубликовала в своем Instagram новый забавный коллаж. На картинке с одной стороны запечатлена сама Полякова, а с другой - картинка, где изображена забавная морковь.

"Итак конкурс! Кто краше?" - написала под фото певица.

Подписчики принялись обсуждать публикацию: "Проиграла Насте, а теперь нашла беспроигрышный вариант…", "Как минимум в моркови больше витаминов", "Такі почуття гумору - це найкраще, що може бути в людині", "В Полякової більше плюсів: вона корисна не лише для зору, але і для слуху".

 
 
 
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Итак конкурс! Кто краше?

A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic) on

Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото

Ранее сообщалось о том, что Катя Осадчая показала повзрослевшего сына-красавца. Украинская телеведущая опубликовала в своем Instagram новый снимок с сыном Иваном.

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Фото, Морква, Украинская певица, Оля Полякова.
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