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Понедельник, 15.07.2019
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Катя Осадчая показала повзрослевшего сына-красавца: фото
Катя Осадчая показала повзрослевшего сына-красавца: фото

Катя Осадчая показала повзрослевшего сына-красавца: фото

Катя Осадчая показала повзрослевшего сына-красавца: фото
11:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 14 июля, Катя Осадчая опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала в своем Instagram новый снимок с сыном Иваном.

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Они практически не расстаются, так как вместе ведут популярные телевизонные шоу. Кроме того, супруги воспитывают сына Ивана. В этом году ему исполнилось два года. Но родители не спешат показывать малыша публике. Лишь изредка на их странице можно увидеть фотографии ребенка со спины или без лица.

На фото любимица публики запечатлена со своим сыном Иваном, который выглядит заметно повзрослевшим. На фото мама и сын предстали перед зрителями во дворе особняка у бассейна. Катя Осадчая развлекает Ивана мыльными пузырьками. 

 
 
 
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Вечірні забави :) шоу мильних кульок by mama :) #одеса #наморі

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Украинская телеведущая Катя Осадчая заметно постарела

"Вечірні забави шоу мильних кульок by mama", — написала под фото Катя Осадчая.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Красива Катя, красивий Юра!!! Так, хочеться побачити того маленького красунчика", "Позитивні", "Какой уже взрослый малыш", "Таке тепле фото… Один з кадрів щасливого дитинства…", "Какой маленький зайчик", "Катя вы очень круто выглядите", "Ви чудові", "Клас, яке атмосферне фото".

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Все по теме:

Дети, Знаменитости, Катя Осадчая, Сын Кати Осадчей.
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