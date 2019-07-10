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Украинская телеведущая Катя Осадчая заметно постарела

Украинская телеведущая Катя Осадчая заметно постарела
16:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Осадчая - прекрасный пример того, как можно совмещать сложную и интересную работу и материнство.

Ведущая "Світського життя" (1+1) Катя Осадчая носит "бабушкины" вещи и не скрывает седые волосы.

Катя Осадчая постоянно находиться в центре общественного внимания. Она успешно ведет программу о светской жизни на канале "1+1", а также является соведущей своего мужа Юрия Горбунова в других проектах и на мероприятиях. Помимо того, что артистка каждый месяц совершает по несколько путешествий в разные города и даже страны, она умудряется вместе со своим супругом воспитывать двухлетнего сына Ивана.

Однако в последнее время стиль Кати Осадчей серьезно изменился. Поклонники заметили, что телеведущая сильно постарела. Особенно это заметно на новом фото, которое она опубликовала на днях на своей странице в Instagram. Всему виной — образ, который создали журналистке стилисты. 

Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото

Осадчую нарядили в "бабушкины" вещи: кружевную белую блузу, красные бусы и серьги-гвоздики. Также ей сделали макияж с акцентом на глаза, который прибавляет возраста. А на волосы нанесли большое количество лака, в результате чего в кадре создается эффект седых волос.

Поклонники уже успели здорово переполошиться. Неужели Катя Осадчая так сильно изменилась? Ведь телеведущей всего 35 лет! Но, к счастью, такое "преображение" носит временный характер и сразу после съемки звезда вернется в привычный всем образ молодой и цветущей женщины.

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Знаменитости, Звезда, Катя Осадчая, Телезвезда.
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