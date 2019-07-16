Названы номинанты "Эмми-2019": главный фаворит - "Игра престолов"

В список фаворитов в этом году с триумфом (в самый последний раз) вернулась "Игра престолов", прошлый год пропустившая – сериал, финальный сезон которого многие раскритиковали, получил в общей сложности 32 номинации (включая, разумеется, номинации в технических категориях).
"Игра престолов" поборется за "Эмми" 2019 в одной из главных номинаций – "Лучший драматический сериал", а Кит Харингтон и Эмилия Кларк получили номинации как лучший актер и лучшая актриса в драме. Также номинации за роли второго плана достались женскому "костяку" сериала – Лине Хиди, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Гвендолин Кристи: борьба в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" будет напряженной! Мужчины GoT без номинаций не остались: сразу трое – Альфи Аллен, Николай Костер-Вальдау и Питер Динклэйдж – представлены в категории "Лучший актер второго плана в драматическом сериале".
Заслуженные номинации на "Эмми" получили и другие громкие проекты этого года – от нашумевшего "Чернобыля" до "Острых предметов". Какие сериалы, актеры и телефильмы станут обладателями статуэток, узнаем 22 сентября 2019.
Полный список номинантов на "Эмми" 2019:
Лучший драматический сериал
- "Лучше звоните Солу"
- "Телохранитель"
- "Игра престолов"
- "Убивая Еву"
- "Озарк"
- "Поза"
- "Наследники"
- "Это мы"
Лучший комедийный сериал
- "В лучшем мире"
- "Барри"
- "Дрянь"
- "Жизнь матрешки"
- "Шиттс Крик"
- "Удивительная миссис Мейзел"
Лучший мини-сериал
- "Чернобыль"
- "Побег из тюрьмы Даннемора"
- "Фосси/Вердон"
- "Острые предметы"
- "Когда они нас увидят"
Лучший телефильм
- "Черное зеркало: Брандашмыг"
- "Брексит"
- "Дэдвуд"
- "Король Лир"
- "Мой ужин с Эрве"
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман — "Озарк"
- Стерлинг К. Браун — "Это мы"
- Кит Харингтон — "Игра престолов"
- Боб Оденкёрк — "Лучше звоните Солу"
- Майло Вентимилья — "Это мы"
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Виола Дэвис — "Как избежать наказания за убийство"
- Эмилия Кларк — "Игра престолов"
- Джоди Комер — "Убивая Еву"
- Сандра О — "Убивая Еву"
- Лора Линни — "Большая маленькая ложь"
- Мэнди Мур — "Это мы"
- Робин Райт — "Карточный домик"
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Энтони Адерсон — Повзрослевшие
- Дон Чидл — "Черный понедельник"
- Тед Дэнсон — "В лучшем мире"
- Майкл Дуглас — "Метод Комински"
- Билл Хейдер — "Барри"
- Юджин Леви — "Шиттс Крик"
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт — "Мертв для меня"
- Рейчел Броснахэн — "Удивительная миссис Мейзел"
- Джулия Луис-Дрейфус — "Вице-президент"
- Наташа Лионн — "Жизнь матрешки"
- Кэтрин О’Хара — "Шиттс Крик"
- Фиби Уоллер-Бридж — "Дрянь"
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Махершала Али — "Настоящий детектив"
- Бенисио Дель Торо — "Побег из тюрьмы Даннемора"
- Ричард Харрис — "Чернобыль"
- Сэм Рокуэлл — "Фосси/Вердон"
- Джаррель Джером — "Когда они нас увидят"
- Хью Грант — "Чрезвычайно английский скандал"
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Эми Адамс — "Острые предметы"
- Патриша Аркетт — "Побег из тюрьмы Даннемора"
- Онжаню Эллис — "Когда они нас увидят"
- Джои Кинг — "Притворство"
- Ниси Нэш — "Когда они нас увидят"
- Мишель Уильямс — "Фосси/Вердон"
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Альфи Аллен – "Игра престолов"
- Николай Костер-Вальдау – "Игра престолов"
- Питер Динклэйдж – "Игра престолов"
- Джонатан Бэнкс – "Лучше звоните Солу"
- Джанкарло Эспозито – "Лучше звоните Солу"
- Майкл Келли – "Карточный домик"
- Крис Салливан – "Это мы"
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Гвендолин Кристи – "Игра престолов"
- Лина Хиди – "Игра престолов"
- Софи Тернер – "Игра престолов"
- Мэйси Ульямс – "Игра престолов"
- Джулия Гарнер – "Озарк"
- Фиона Шоу – "Убивая Еву"
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Алан Аркин — "Метод Комински"
- Энтони Кэрриган — "Барри"
- Тони Хейл — "Вице-президент"
- Стивен Рут — "Барри"
- Тони Шэлуб — "Удивительная миссис Мейзел"
- Генри Уинклер — "Барри"
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Алекс Борштейн — "Удивительная миссис Мейзел"
- Анна Кламски — "Вице-президент"
- Оливия Колман — "Дрянь"
- Сиан Клиффорд — "Дрянь"
- Бетти Гилпин — "Блеск"
- Сара Голдберг — "Барри"
- Марин Хинкль — "Удивительная миссис Мейзел"
- Кейт МакКиннон — "Субботним вечером в прямом эфире"