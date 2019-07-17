В Сети появились первые кадры с Плотвой в "Ведьмаке" от Netflix

Новости культуры: Актер Генри Кавилл опубликовал первый кадр фильма "Ведьмак" с Плотвой.

Хотя поклонники "Ведьмака" критически восприняли первые кадры сериала, они все еще ждут новых подробностей. Netflix услышал просьбы фанатов и вместе с Генри Кавиллом, исполняющим роль Геральта, показал им первое фото ведьмака с его верной спутницей Плотвой.

"Вы просили — мы сделали. Первый взгляд на Плотву", — объявил стрим-сервис Netflix в официальном Twitter-аккаунте. Этим же фото Кавилл поделился с поклонниками в Instagram, где напомнил, что актерский состав "Ведьмака" приедет на Comic Con 20 июля. "Дорога до Сан-Диаго далека. Хорошая новость в том, что в ее худшие дни она составляет компанию лучше, чем люди, эльфы и даже гномы. Она не всегда легка на подъем, но знает больше, чем многие другие", — написал актер о знаменитой лошади Геральта.

К счастью, к спутнице ведьмака поклонники придираться не стали, а порадовались, что уже скоро смогут задать вопросы создателям и актерскому составу шоу. Хотя без шуток не обошлось: "Просто старайтесь держать ее подальше от крыш, в Сан-Диего довольно высокие здания", "Это точно Плотва из книги, ведь она стоит на всех четырех ногах и не находится на крыше", "Это выглядит лучше, чем все новые кадры вместе взятые".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Yennefer #TheWitcher @Netflix @WitcherNetflix Публикация от Henry Cavill (@henrycavill) 1 Июл 2019 в 7:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Geralt #TheWitcher @Netflix @WitcherNetflix Публикация от Henry Cavill (@henrycavill) 1 Июл 2019 в 7:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cirilla #TheWitcher @Netflix @WitcherNetflix Публикация от Henry Cavill (@henrycavill) 1 Июл 2019 в 7:08 PDT

Напомним, в начале июля Netflix опубликовал первые промо-фото с Геральтом, Йеннифер и Цири, которые разочаровали фанатов. Многие из них посчитали, что актеры не походят ни на книжных, ни на компьютерных героев. Возможно, стоит дать сериалу шанс, тем более выход первого сезона, по слухам, состоится уже в этом декабре.