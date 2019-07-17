Скачать
Среда, 17.07.2019
Итоги 16 июля: Совбез ООН по Украине, решения КС, главы МВФ и Еврокомиссии
Итоги 16 июля: Совбез ООН по Украине, решения КС, главы МВФ и Еврокомиссии
Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 16 июля
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 16 июля
Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея

В Сети появились первые кадры с Плотвой в "Ведьмаке" от Netflix

В Сети появились первые кадры с Плотвой в "Ведьмаке" от Netflix
08:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Актер Генри Кавилл опубликовал первый кадр фильма "Ведьмак" с Плотвой.

Хотя поклонники "Ведьмака" критически восприняли первые кадры сериала, они все еще ждут новых подробностей. Netflix услышал просьбы фанатов и вместе с Генри Кавиллом, исполняющим роль Геральта, показал им первое фото ведьмака с его верной спутницей Плотвой.

"Вы просили — мы сделали. Первый взгляд на Плотву", — объявил стрим-сервис Netflix в официальном Twitter-аккаунте. Этим же фото Кавилл поделился с поклонниками в Instagram, где напомнил, что актерский состав "Ведьмака" приедет на Comic Con 20 июля. "Дорога до Сан-Диаго далека. Хорошая новость в том, что в ее худшие дни она составляет компанию лучше, чем люди, эльфы и даже гномы. Она не всегда легка на подъем, но знает больше, чем многие другие", — написал актер о знаменитой лошади Геральта.

К счастью, к спутнице ведьмака поклонники придираться не стали, а порадовались, что уже скоро смогут задать вопросы создателям и актерскому составу шоу. Хотя без шуток не обошлось: "Просто старайтесь держать ее подальше от крыш, в Сан-Диего довольно высокие здания", "Это точно Плотва из книги, ведь она стоит на всех четырех ногах и не находится на крыше", "Это выглядит лучше, чем все новые кадры вместе взятые". 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Yennefer #TheWitcher @Netflix @WitcherNetflix

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Geralt #TheWitcher @Netflix @WitcherNetflix

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Cirilla #TheWitcher @Netflix @WitcherNetflix

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)

В новом фильме о Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса

Напомним, в начале июля Netflix опубликовал первые промо-фото с Геральтом, Йеннифер и Цири, которые разочаровали фанатов. Многие из них посчитали, что актеры не походят ни на книжных, ни на компьютерных героев. Возможно, стоит дать сериалу шанс, тем более выход первого сезона, по слухам, состоится уже в этом декабре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Смотреть, Netflix, Ведьмак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
02 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
03 Аллен о языковом законе в Совбезе ООН: Это только дело и выбор украинцев
04 Гороскоп на завтра, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Зеленский созвонился с Меркель: что обсуждалось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский надеется на плодотворное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии
Зеленский надеется на сотрудничество с главой ЕК
Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС
Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС
Климкин: Можем ООН наш язык как официальный предложить
Климкин: Можем ООН наш язык как официальный предложить
Рецепт дня: закусочный пирог с сосисками, сыром и зеленым луком
Рецепт дня: закусочный пирог с сосисками, сыром и зеленым луком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь