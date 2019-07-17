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"Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми"

"Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми"
12:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости культуры: Список номинантов был опубликован во вторник, 16 июля на сайте премии.

Мини-сериал "Чернобыль" (копродукция HBO и Sky) вошел в тройку лидеров по количеству номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 год. Он получил 19 номинаций.

 Сериал "Игра престолов" от HBO претендует на премию "Эмми" сразу в 32 номинациях, что является рекордом. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда сериал "Полиция Нью-Йорка" получил 27 номинаций. 

Второе место по количеству номинаций занял сериал "Удивительная миссис Мейзел" (копродукция Dorothy Parker Drank Here Productions, Picrow и Amazon Studios), который был представлен в 20 категориях.

Названы номинанты "Эмми-2019": главный фаворит - "Игра престолов"

"Игра престолов" представлена в таких номинациях как "Лучший драматический сериал","Лучшая режиссура", "Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези", "Лучший саундтрек" и ряде других. Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации "Лучший актер в драматическом сериале". Также приз в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" может получить Эмилия Кларк за роль Дейенерис Таргариен.

Победители станут известны 22 сентября, когда состоится 71-я церемония вручения премии Emmy.

Ранее сообщалось, что "Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb).

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Кино, Сериал, Премия Эмми, Сериал Чернобыль, Доминанты Премия Эмми.
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