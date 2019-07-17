Скачать
Среда, 17.07.2019
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
"ГБР, так ГБР": Порошенко не явился на допрос и будет вызван после выборов
"ГБР, так ГБР": Порошенко не явился на допрос и будет вызван после выборов
Официально: Заря подписала Владлена Юрченко
Официально: Заря подписала Владлена Юрченко
Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью
Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью

Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью

Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью
14:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Стало известно, что последней кинолентой, скорее всего, станет "Звездный путь" ( "Стартрек").

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино недавно ошеломил мир новостью, что планирует навсегда покинуть кинематограф. 

Пока еще официально неизвестно, сядет ли 56-летний Тарантино в режиссерское кресло будущей картины, но если это произойдет, то это будет 10-й по счету фильм кинотворца. Об этом сообщают в издании CinemaBlend.

Я думаю, у меня есть лазейка. Фильм "Звездный путь" ею не считается. Я могу сделать эту киноленту, но, конечно, я бы закончил какой-то оригинальной картиной ... Это мой последний фильм и там не должно быть ничего лишнего. Поэтому я не знаю, собираюсь ли я его сделать, но это все же может произойти, – неуверенно высказался Квентин в разговоре с журналистами.

Остин Батлер сыграет Элвиса Пресли в предстоящем байопике

Ранее Квентин Тарантино в интервью GQ Australia рассказывал, что он отдал кинематографу все, что мог, потому уходит из него.

"Думаю, что касается лент для кинопроката, я дошел до определенного предела. Я хочу писать книги и театральные пьесы, то есть, я не брошу творчество, это точно. Просто я считаю, что отдал кинематографу все, что мог", – объяснял свои размышления покинуть кино Квентин Тарантино.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Звездный путь, Знаменитости, Актер, Стартрек, Квентин Тарантино.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский предлагает отсрочку на регистрацию &quot;евроблях&quot;
Зеленский предлагает отсрочку на регистрацию "евроблях"
Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад
Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь