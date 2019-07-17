Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью

Новости культуры: Стало известно, что последней кинолентой, скорее всего, станет "Звездный путь" ( "Стартрек").

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино недавно ошеломил мир новостью, что планирует навсегда покинуть кинематограф.

Пока еще официально неизвестно, сядет ли 56-летний Тарантино в режиссерское кресло будущей картины, но если это произойдет, то это будет 10-й по счету фильм кинотворца. Об этом сообщают в издании CinemaBlend.

Я думаю, у меня есть лазейка. Фильм "Звездный путь" ею не считается. Я могу сделать эту киноленту, но, конечно, я бы закончил какой-то оригинальной картиной ... Это мой последний фильм и там не должно быть ничего лишнего. Поэтому я не знаю, собираюсь ли я его сделать, но это все же может произойти, – неуверенно высказался Квентин в разговоре с журналистами.

Ранее Квентин Тарантино в интервью GQ Australia рассказывал, что он отдал кинематографу все, что мог, потому уходит из него.

"Думаю, что касается лент для кинопроката, я дошел до определенного предела. Я хочу писать книги и театральные пьесы, то есть, я не брошу творчество, это точно. Просто я считаю, что отдал кинематографу все, что мог", – объяснял свои размышления покинуть кино Квентин Тарантино.