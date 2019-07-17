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На Одесском кинофестивале состоялась премьера фильма "U311 "Черкассы"

На Одесском кинофестивале состоялась премьера фильма "U311 "Черкассы"
14:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости культуры: На премьере драмы присутствовали украинские матросы и авторы киноленты.

На 10-м Одесском международном кинофестивале 16 июля зрители увидели еще два фильма международного конкурса - "Человек, который купил Луну" и "Путь согласия", а также картину национального конкурса "U311 "Черкассы". Об этом сообщает пресс-служба ОМКФ.

"Национальная конкурсная программа продолжилась украинской премьерой ленты на международном конкурсе. Картина является копродукцией Италии, Аргентины и Албании и рассказывает комедийную историю о сардинском рыбаке, который ради любимой женщины готов на все - даже пообещать Луну. "Фильм построен на тех стереотипах, которые сардинцы сами используют для того, чтобы показать, какие люди живут на Сардинии", - рассказал режиссер.

В рамках Международной конкурсной программы также прошел показ фильма китайского режиссера Луо Ханьсина "Путь согласия", являющегося дебютной игровой работой молодого автора, который лично ее представил.

Историю звездного взлета и бесславного падения титана кино Харви Вайнштейна можно было посмотреть в фильме "Вайнштейн", снятом режиссером документального кино Урсулой Макфарлен. Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс", где сразу получила положительные отзывы мировой прессы.

Специальным событием фестиваля в рамках сотрудничества с HeForShe (глобальное движение солидарности в поддержку гендерного равенства от UN Women (ООН Женщины) стал показ фильма "Порок надежды" (The Vice of Hope) итальянского режиссера Эдоардо Де Анжелиса, действие которого разворачивается в нетуристической Италии - маленьком городке, где заправляет мафия, а его жители и жительницы завязаны в наркотрафикеа, проституции и торговле новорожденными. Премьера ленты состоялась в прошлом году на фестивале в Торонто, а на кинофестивале в Риме фильм получил Приз зрительских симпатий.

Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке

В Фестивальном центре "Родина" состоялось несколько творческих встреч и мастер-классов. В частности, Майкл Бейзер (сценарист и шоуранер, который уже много лет возглавляет сценарный и продюсерский факультет Ванкуверской киношколы) провел лекцию "Чернобыль": Создание персонажей, повествующих важные истории". Мастер-класс состоялся при поддержке информационного партнера ОМКФ - медиафорума Kyiv Media Week совместно с Ванкуверской киношколой.

Также Барбара Столл (телепродюсер) провела лекцию "Препродакшн! Неизвестная звезда телехитов!", а Катриэль Шори (директор Израильского кинофонда) поделился опытом на встрече "Творческий инициатор - Продюсер - Охотник - Постоянная охота на хорошую историю". "Кино - это сильный инструмент, который режиссеры и сценаристы используют для манипуляции аудиторией. Здесь стоит помнить о "красных линиях", ценностях и профессиональной честности", - сказал Катриэль Шори.

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