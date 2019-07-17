Скачать
Среда, 17.07.2019
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
США отказались от поставок F-35, а Германия продолжает экспорт оружия в Турцию
США отказались от поставок F-35, а Германия продолжает экспорт оружия в Турцию
Малиновский советовался с Шевченко по поводу перехода в Аталанту
Малиновский советовался с Шевченко по поводу перехода в Аталанту
Фильм "Покемон: Детектив Пикачу" обошел "Варкрафт" по кассовым сборам
Фильм "Покемон: Детектив Пикачу" обошел "Варкрафт" по кассовым сборам

Фильм "Покемон: Детектив Пикачу" обошел "Варкрафт" по кассовым сборам

Фильм "Покемон: Детектив Пикачу" обошел "Варкрафт" по кассовым сборам
16:27 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры: Лента стала самым кассовым фильмом, снятым по мотивам популярной видеоигры.

Фильм режиссера Роба Леттермана и производства компании Warner Bros. Pictures, превзошел ленту "Warcraft" Данкана Джонса по кассовости во всем мире, снятых на основе видеоигр, и собрал в прокате 436 миллионов долларов в мире по продаже билетов.

"Warcraft", производства компании Legendary Pictures (той же самой компанией, которая сделала "Детектив Пикачу") и основанный на фэнтезийной франшизе Blizzard Entertainment, был предыдущим рекордсменом с 2016 года. Тогда же он вытеснил киноленту "Принц Персии: Пески времени" с его 433 миллионами долларов с проката во всем мире. Успех Warcraft в то время был достигнут благодаря огромной маркетинговой кампании в Китае, что привело к рекордным продажам билетов за рубежом.

Детектив Пикачу в настоящее время имеет 67% рейтинга на RottenTomatoes.com, обойдя фильм "Rampage" в 2018 году, главную роль в котором сыграл голливудский актер Дуэйн Джонсон.

Названы номинанты "Эмми-2019": главный фаворит - "Игра престолов"

Главного героя, Пикачу, озвучил американский актер Райан Рейнольдс, известный по таким ролям в фильмах как "Дэдпул", "Вне/себя", "Призрачный патруль"

Уточним, что компания Legendary Entertainment готовит продолжение успешной киноленты. Сценарий уже находится в разработке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рекорд, Райан Рейнольдс, Покемон, Видеоигра, Детектив Пикачу, Кассовый фильм, Покемон. Детектив Пикачу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Кабмин закупит почти 2,3 млн вакцин от кори на сэкономленные средства
Кабмин закупит почти 2,3 млн вакцин от кори на сэкономленные средства
Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад
Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь