Фильм "Покемон: Детектив Пикачу" обошел "Варкрафт" по кассовым сборам

Новости культуры: Лента стала самым кассовым фильмом, снятым по мотивам популярной видеоигры.

Фильм режиссера Роба Леттермана и производства компании Warner Bros. Pictures, превзошел ленту "Warcraft" Данкана Джонса по кассовости во всем мире, снятых на основе видеоигр, и собрал в прокате 436 миллионов долларов в мире по продаже билетов.

"Warcraft", производства компании Legendary Pictures (той же самой компанией, которая сделала "Детектив Пикачу") и основанный на фэнтезийной франшизе Blizzard Entertainment, был предыдущим рекордсменом с 2016 года. Тогда же он вытеснил киноленту "Принц Персии: Пески времени" с его 433 миллионами долларов с проката во всем мире. Успех Warcraft в то время был достигнут благодаря огромной маркетинговой кампании в Китае, что привело к рекордным продажам билетов за рубежом.

Детектив Пикачу в настоящее время имеет 67% рейтинга на RottenTomatoes.com, обойдя фильм "Rampage" в 2018 году, главную роль в котором сыграл голливудский актер Дуэйн Джонсон.

Главного героя, Пикачу, озвучил американский актер Райан Рейнольдс, известный по таким ролям в фильмах как "Дэдпул", "Вне/себя", "Призрачный патруль"

Уточним, что компания Legendary Entertainment готовит продолжение успешной киноленты. Сценарий уже находится в разработке.