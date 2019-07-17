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Среда, 17.07.2019
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Ушел из жизни известный актер и режиссер

Ушел из жизни известный актер и режиссер

Ушел из жизни известный актер и режиссер
20:31 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры: Юрий Прохоров скончался в возрасте 79 лет.

На 80 году жизни не стало российского актера и режиссера Юрия Прохорова. Смерть наступила во вторник, 16 июля.

Известно, что Прохоров в 1967 году окончил актерское отделение Горьковского театрального училища, а с 1967 по 1971 гг. был актером Севастопольского драматического театра им. Луначарского.

Юрий Прохоров был членом Союза кинематографистов России.

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Юрий Прохоров известен совместными работами с такими режиссерами как Виктор Титов ("Здравствуйте, я ваша тетя", "Адам женится на Еве", "Не ждали, не гадали!"), Владимир Мотыль ("Расстанемся - пока хорошие", "Несут меня кони"), Игорь Масленников ("Что сказал покойник"), Валерий Ахадов ("Женщин обижать не рекомендуется"), Сергей Урсуляк ("Позднее прощание"), Алексей Мурадов ("Человек войны"), Сергей Маховиков ("Тихая застава"), Юсуп Разыков ("Пират и пиратка"), Александр Хван ("Дюба-Дюба") и многими другими.

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Умер, Актер, Режиссер, Ушел из жизни, Альманах-2019, Юрий Прохоров.
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