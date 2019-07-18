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Четверг, 18.07.2019

"Мистер Робот": в сети появился тизер финального сезона сериала (Видео)

Вышел тизер финального сезона американского сериала "Мистер Робот" с обладателем премии "Оскар" Рами Малеком в главной роли. Выход 4 сезона сериала запланирован на осень этого года, этот сезон станет финальным. "Мистер Робот" рассказывает о талантливом хакере Элиоте (Рами Малек), который вместе с командой пытается уничтожить "Корпорацию Зла". Однако Элиот сталкивается с проблемами внутреннего характера, поскольку его личность не так уж проста.
УНИАН
Фото: instagram
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Фильм, Сериал, Актер, Тизер, Мистер Робот, Рами Малек.
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