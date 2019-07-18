"Мистер Робот": в сети появился тизер финального сезона сериала (Видео)

Вышел тизер финального сезона американского сериала "Мистер Робот" с обладателем премии "Оскар" Рами Малеком в главной роли. Выход 4 сезона сериала запланирован на осень этого года, этот сезон станет финальным. "Мистер Робот" рассказывает о талантливом хакере Элиоте (Рами Малек), который вместе с командой пытается уничтожить "Корпорацию Зла". Однако Элиот сталкивается с проблемами внутреннего характера, поскольку его личность не так уж проста.