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"Запрещенный": Госкино выпустило первый трейлер фильма о Василии Стусе (Видео)

"Запрещенный": Госкино выпустило первый трейлер фильма о Василии Стусе (Видео)
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости культуры: Госкино представило трейлер фильма "Запрещенный" о Василии Стусе.

Государственное агентство Украины по вопросам кино выпустило трейлер фильма "Запрещенный", который выйдет на экраны уже 5 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Отмечается, что на широкий экран фильм выйдет 5 сентября.

"Лента о Василии Стусе, одном из самых активных представителей диссидентского движения в Украине, выйдет на широкие экраны ко Дню памяти поэта. Надеюсь, к готовому фильму будет приковано такое же особое внимание, как и во время его производства", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

Фильм создан компанией UM-GROUP при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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Срежиссировал ленту Роман Бровко, продюсером выступил Артем Денисов. Авторами сценария являются Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. В главных ролях: Дмитрий Ярошенко, Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян.

Дистрибуцией фильма занимается компания B&H Distribution.

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Трейлер, Василий Стус, Госкино, Запрещенный.
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