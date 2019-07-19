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Спустя 34 года: в Сети опубликован трейлер фильма "Лучший стрелок 2" (Видео)

Спустя 34 года: в Сети опубликован трейлер фильма "Лучший стрелок 2" (Видео)
11:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры: Студия Paramount презентовала первый трейлер "Лучшего стрелка 2" - продолжения культового драматического экшена 1986 года.

В новом фильме Мэверик - летный инструктор в школе Top Gun и ведет сына Гуса - от оригинала - к тому, чтобы стать пилотом, которым был его отец.

Трейлер рассказывает о персонаже Эда Харриса, высокопоставленном военном чиновнике, который говорит пилоту Круза, что он "динозавр" в современном мире авиации.

Это открывается драматическим выстрелом того, что кажется пустыней, с горами на заднем плане.

Смотрите трейлер фильма "Лучший стрелок: Мэверик":

Затем в кадре появляется персонаж Эда Харриса, говорящий с Мэвериком, спрашивающий, почему он не "по крайней мере, теперь двухзвездный адмирал".

"Это одна из загадок жизни, сэр", - отвечает Круз.

Вышел первый трейлер "Джея и Молчаливого Боба: Перезагрузка" (Видео)

Премьера картины запланирована на 26 июня 2020 года.

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Фильм, Трейлер, Тизер, Лучший стрелок 2, Лучший стрелок: Мэверик.
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