Спустя 34 года: в Сети опубликован трейлер фильма "Лучший стрелок 2" (Видео)

Новости культуры: Студия Paramount презентовала первый трейлер "Лучшего стрелка 2" - продолжения культового драматического экшена 1986 года.

В новом фильме Мэверик - летный инструктор в школе Top Gun и ведет сына Гуса - от оригинала - к тому, чтобы стать пилотом, которым был его отец.

Трейлер рассказывает о персонаже Эда Харриса, высокопоставленном военном чиновнике, который говорит пилоту Круза, что он "динозавр" в современном мире авиации.

Это открывается драматическим выстрелом того, что кажется пустыней, с горами на заднем плане.

Смотрите трейлер фильма "Лучший стрелок: Мэверик":

Затем в кадре появляется персонаж Эда Харриса, говорящий с Мэвериком, спрашивающий, почему он не "по крайней мере, теперь двухзвездный адмирал".

"Это одна из загадок жизни, сэр", - отвечает Круз.

Премьера картины запланирована на 26 июня 2020 года.