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Стало известно, что 7 сезон "Агентов Щ.И.Т." станет последним

Стало известно, что 7 сезон "Агентов Щ.И.Т." станет последним
14:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Заключительный сезон, как и шестой, будет сокращенным и получит 13 серий вместо 22.

Самый продолжительный сериал от Marvel подходит к концу, о чем на днях сообщил глава Marvel Television Джеф Лоэб. Создатели и актеры подтвердили, что решение о закрытии сериала было принято не из-за давления студии и канала, а из желания "закончить все на своих условиях".

Джеф Лоэб дал интервью изданию Deadline, а продюсер Морисса Танчароен с актерским составом шоу побеседовали об окончании "Агентов Щ.И.Т." с Entertainment Weekly.

"Это и светлое, и грустное чувство. Для нас это было целое путешествие, за время которого многое произошло, и очень долгая дорога, которую мы прошли все вместе", — описала свои эмоции от новости Танчароен. 

 
 
 
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Basking in that Hall H glory. Who’s excited to hear what’s to come from Marvel’s #AgentsofSHIELD?

Публикация от Agents of S.H.I.E.L.D. (@agentsofshield)

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Кларк Грегг заявил, что испытывает благодарность к фанатам за то, что они поддерживали шоу на протяжении 136 эпизодов, и собирается отпраздновать вместе с ними выход седьмого сезона. Хлоя Беннет добавила, что в данный момент они уже снимают финал, так что для актеров выдастся действительно эмоциональная неделя.

Лоэб намекнул, что в финальных эпизодах зрителей ждет появление приглашенных звезд Marvel, а сам сезон будет "невероятно эмоциональным, забавным и душераздирающим". Детали сюжета и точную дату выхода новых серий создатели пока не раскрывают, но премьера "Агентов Щ.И.Т." ожидается в 2020 году.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Агенты Щ.И.Т., Агенты Щ.И.Т. 7 сезон, 7 сезон Агентов Щ.И.Т..
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