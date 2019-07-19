Стало известно, что 7 сезон "Агентов Щ.И.Т." станет последним

Новости культуры: Заключительный сезон, как и шестой, будет сокращенным и получит 13 серий вместо 22.

Самый продолжительный сериал от Marvel подходит к концу, о чем на днях сообщил глава Marvel Television Джеф Лоэб. Создатели и актеры подтвердили, что решение о закрытии сериала было принято не из-за давления студии и канала, а из желания "закончить все на своих условиях".

Джеф Лоэб дал интервью изданию Deadline, а продюсер Морисса Танчароен с актерским составом шоу побеседовали об окончании "Агентов Щ.И.Т." с Entertainment Weekly.

"Это и светлое, и грустное чувство. Для нас это было целое путешествие, за время которого многое произошло, и очень долгая дорога, которую мы прошли все вместе", — описала свои эмоции от новости Танчароен.

Кларк Грегг заявил, что испытывает благодарность к фанатам за то, что они поддерживали шоу на протяжении 136 эпизодов, и собирается отпраздновать вместе с ними выход седьмого сезона. Хлоя Беннет добавила, что в данный момент они уже снимают финал, так что для актеров выдастся действительно эмоциональная неделя.

Лоэб намекнул, что в финальных эпизодах зрителей ждет появление приглашенных звезд Marvel, а сам сезон будет "невероятно эмоциональным, забавным и душераздирающим". Детали сюжета и точную дату выхода новых серий создатели пока не раскрывают, но премьера "Агентов Щ.И.Т." ожидается в 2020 году.