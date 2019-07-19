Опубликован красочный трейлер мюзикла "Кошки" (Видео)

Новости культуры: Студия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма "Кошки", который станет киноверсией легендарного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.

В фильме сыграли Тейлор Свифт, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден, Иэн МакКеллен, Идрис Эльба и Джуди Денч. Режиссером картины стал Том Хупер, который работал над "Девушкой из Дании" и "Отверженными".

Ежегодно на кошачий бал собираются кошки из разных уголков Земли, которые принадлежат к "Племени избранных". Каждая кошка рассказывает о том, почему ее можно считать избранной, а в финале они должны выбрать вожака, который будет удостоен чести попасть в кошачий рай и возродится к новой жизни на земле.

Ролик вызвал негативную реакцию в сети.

На момент написания заметки, ему поставили 5,5 тысяч "не нравится" и только 5,1 тысячу "нравится".