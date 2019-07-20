За кадром: веселые моменты в перерывах между съемками легендарных фильмов

Кино - это магия не только на экране, но и за кадром. Ведь у хорошего фильма шедевром будет и его изнанка, на которой частенько происходит куча всего интересного - актеры, вышедшие из роли, процесс нанесения грима и сцены без компьютерных спецэффектов.