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Comic-Con 2019: на фестивале показали фрагмент нового сезона "Рика и Морти" (Видео)

Comic-Con 2019: на фестивале показали фрагмент нового сезона "Рика и Морти" (Видео)
08:40 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Новый сезон "Рика и Морти" выйдет осенью.

На фестивале Comic-Con, который проходит в Сан-Диего, создатели сериала "Рик и Морти" показали фрагмент нового сезона шоу. Как сообщает "Медуза", это самый длинный фрагмент сериала, опубликованный за последние два года.

В опубликованном фрагменте Морти и его отец Джерри пытаются остановить инопланетянина и удалить из интернета приложение, которое он разработал. Нового персонажа в сериале озвучил режиссер фильма "Тор: Рагнарек" Тайка Вайтити.

Премьера нового сезона "Рика и Морти" запланирована на осень этого года.

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"Рик и Морти" рассказывает о приключениях безумного профессора и его внука. Сериал выходит на канале Cartoon Network в блоке Adult Swim с 2013 года, третий сезон был представлен в 2017 году. В марте 2018 года новый сезон шоу все еще не был заказан и обеспокоенные поклонники спрашивали его авторов, когда же он появится на экранах.

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Сан-Диего, Видео, Ролик, Новый сезон, Comic Con, Фрагмент, Рик и Морти, Comic-Con 2019.
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