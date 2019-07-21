Comic-Con 2019: на фестивале показали фрагмент нового сезона "Рика и Морти" (Видео)

Новости культуры: Новый сезон "Рика и Морти" выйдет осенью.

На фестивале Comic-Con, который проходит в Сан-Диего, создатели сериала "Рик и Морти" показали фрагмент нового сезона шоу. Как сообщает "Медуза", это самый длинный фрагмент сериала, опубликованный за последние два года.

В опубликованном фрагменте Морти и его отец Джерри пытаются остановить инопланетянина и удалить из интернета приложение, которое он разработал. Нового персонажа в сериале озвучил режиссер фильма "Тор: Рагнарек" Тайка Вайтити.

Премьера нового сезона "Рика и Морти" запланирована на осень этого года.

"Рик и Морти" рассказывает о приключениях безумного профессора и его внука. Сериал выходит на канале Cartoon Network в блоке Adult Swim с 2013 года, третий сезон был представлен в 2017 году. В марте 2018 года новый сезон шоу все еще не был заказан и обеспокоенные поклонники спрашивали его авторов, когда же он появится на экранах.