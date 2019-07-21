Сюрприз для фанатов Marvel: Натали Портман сыграет Женщину-Тора

Новости культуры: На фестивале Comic-Con 2019 Крис Хемсворт передал Мьельнир голливудской актрисе.

Панель Marvel на Comic-Con 2019 в Сан-Диего, прошедшая этой ночью, изобиловала сюрпризами и новостями о громких кастингах, и, в числе прочего, одна из самых удивительных новостей - возвращение в киновселенную Натали Портман, теперь уже - в роли Женщины-Тора.

Портман вышла на сцену Comic-Con и получила Мьельнир из рук Криса Хемсворта и Тайки Вайтити. "Женская" версия Тора получит не просто сольник, но уже и с официальной датой премьеры - супергеройский блокбастер появится на экранах 5 ноября 2021 года и получит название "Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder).

Режиссером фильма выступит Тайка Вайтити, который на панели Marvel на Comic-Con рассказал, что в основу ляжет сюжетная линия из комиксов о Торе от Джейсона Аарона - в них вводится Женщина-Тор. "единственная, кто, на наш взгляд, могла бы сыграть эту роль, стоит сейчас здесь", - добавил режиссер.

Видео с панели Marvel

Никто даже не подозревал, что Marvel собирается ввести в киновселенную Женщину-Тора - и тем более вернуть Портман, ведь, по слухам, у актрисы был конфликт со студией. Конфликт настолько серьезный, что Портман отказалась доснимать "Тор: Царство тьмы", из-за чего для съемок пост-титровых сцен пришлось воспользоваться помощью Эльзы Патаки, жены Криса Хемсворта.