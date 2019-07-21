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Брэндон Рут вернется к роли Супермена в кроссовере сериалов CW

Брэндон Рут вернется к роли Супермена в кроссовере сериалов CW
10:14 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры: Одного Супермена супергеройским сериалам CW недостаточно – дайте два!

Comic-Con 2019, проходящий в эти дни в Сан-Диего, порадовал поклонников вселенной DC Comics и супергеройских сериалов CW поистине громкой новостью: Брэндон Рут, некогда снявшийся в "Возвращении Супермена", вновь примерит красно-синий костюм, уже в рамках масштабного кроссовера сериалов CW ("Стрелы", "Флэша", "Легенд завтрашнего дня" и "Супергерл").

Каким образом создатели супергеройской телевселенной CW, где за Брэндоном уже давно закреплена роль Атома из "Легенд завтрашнего дня", обыграют возвращение актера к роли Супермена, пока неясно. Особенно интересным при этом выглядит тот факт, что и Тайлер Хэклин, сыгравший Супермена в "Супергерл" и кроссовер-эпизодах CW, к этой роли в грядущем масштабном кроссовере тоже вернется. Таким образом, уже этой осенью нас ждет сразу два Супермена в одном кадре - правда, по словам создателей, это будут две разных версии Супермена из разных временных линий.

Брэндон, разумеется, невероятно рад: "Польщен, благодарен, до сих пор не могу перестать себя щипать и поверить, что это не сон", - написал актер у себя в Twitter.

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Грядущий кроссовер получил название "Кризис на Бесконечных Землях", фанатам оригинальных комиксов прекрасно знакомое. Изначально "Кризис на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths) - это ограниченная кроссовер-серия из 12 выпусков, выпущенная издательством DC Comics в теперь уже далеком 1985 году. Сам по себе сюжет был достаточно прост: объединившиеся супергерои DC - Супермен, Супергерл, Бэтмен, Флэш и другие, а также примкнувшие к ним суперзлодеи - противостояли Анти-Монитору, ультимативному злодею, которому почти удалось уничтожить все живое (и парочку ключевых героев в том числе!).

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Супермен, Стрель, Супергерл, Флэш, Легенды завтрашнего дня, CW, Брэндон Рут, Кризис на Бесконечных Землях.
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