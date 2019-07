Брэндон Рут вернется к роли Супермена в кроссовере сериалов CW

Comic-Con 2019, проходящий в эти дни в Сан-Диего, порадовал поклонников вселенной DC Comics и супергеройских сериалов CW поистине громкой новостью: Брэндон Рут, некогда снявшийся в "Возвращении Супермена", вновь примерит красно-синий костюм, уже в рамках масштабного кроссовера сериалов CW ("Стрелы", "Флэша", "Легенд завтрашнего дня" и "Супергерл").

Каким образом создатели супергеройской телевселенной CW, где за Брэндоном уже давно закреплена роль Атома из "Легенд завтрашнего дня", обыграют возвращение актера к роли Супермена, пока неясно. Особенно интересным при этом выглядит тот факт, что и Тайлер Хэклин, сыгравший Супермена в "Супергерл" и кроссовер-эпизодах CW, к этой роли в грядущем масштабном кроссовере тоже вернется. Таким образом, уже этой осенью нас ждет сразу два Супермена в одном кадре - правда, по словам создателей, это будут две разных версии Супермена из разных временных линий.

Брэндон, разумеется, невероятно рад: "Польщен, благодарен, до сих пор не могу перестать себя щипать и поверить, что это не сон", - написал актер у себя в Twitter.

Tyler Hoechlin & Brandon Routh To Suit Up As Superman For Arrowverse Crossover On the CW https://t.co/xZXXifQR6m pic.twitter.com/dHBcj2tOzf

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) 19 июля 2019 г.