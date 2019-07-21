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Comic-Con 2019: новым Блэйдом в киновселенной Marvel станет Махершала Али

Comic-Con 2019: новым Блэйдом в киновселенной Marvel станет Махершала Али
15:29 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Еще один громкий анонс от Marvel, еще один громкий кастинг.

Оказывается, студия все это время действительно готовила "реинкарнацию" культового "Блэйда" – и сумела заполучить на главную роль Махершалу Али.

Двухкратный обладатель "Оскара", Махершала Али заменит в роли Блэйда Уэсли Снайпса, сыгравшего героя в оригинальной трилогии (которая, как многие считают, и положила начало повальному увлечению экранизациями комиксов, переросшему в грандиозную по масштабам киновселенную Marvel). Снайпс играл Блэйда с 1998 по 2004, а в последнее время принялся намекать, что с удовольствием вернулся бы к этой роли. Однако Marvel кандидатуру Уэсли даже не рассматривала – инсайдеры утверждают, что Кевин Файги лично хотел увидеть во главе нового "Блэйда" именно оскароносного Махершалу.

С миром Marvel Али, кстати, уже знаком – в первом сезоне "Люка Кейджа" он сыграл весьма колоритного злодея. Интересно, что в третьем сезоне "Настоящего детектива" Али снимался со Стивеном Дорффом, звездой "Блэйда" оригинального.

 
 
 
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Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLADE with Mahershala Ali.

Публикация от Marvel Entertainment (@marvel)  

Видео с панели:

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У нового "Блэйда" уже есть и официальный логотип, а вот точной даты премьеры пока нет. По всей видимости, увидеть Махершалу Али в роли Блэйда мы сможем ближе к 2022 году – то есть минимум через 3 года, поскольку на ближайшие пару-тройку лет расписание Marvel плотно занято четвертой фазой из 10 фильмов.

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Все по теме:

Marvel, Видео, Блэйд, Уэсли Снайпс, Махершала Али, Comic-Con 2019.
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