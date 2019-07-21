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Четвертая кинофаза Marvel: чего ожидать фанатам
Четвертая кинофаза Marvel: чего ожидать фанатам

Четвертая кинофаза Marvel: чего ожидать фанатам

Четвертая кинофаза Marvel: чего ожидать фанатам
17:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости культуры: Американская компания Marvel на ежегодном фестивале Comic Con в Сан-Диего 20 июля 2019 года раскрыла секреты по поводу предстоящей четвертой фазы киновселенной.

Четвертая кинофаза от Marvel будет включать в себя в общей сложности 10 проектов: 6 полнометражных фильмов и 4 сериала (один из них анимационный). При этом как фильмах, так и в сериалах к своим ролям вернутся многие актеры из предыдущих фильмов.

Стартует четвертая фаза Marvel долгожданным сольным фильмом о Черной вдове, где к роли супергероини-шпионки Наташи Романовой вернется Скарлетт Йоханссон. Компанию ей на съемочной площадке составят Рэйчел Вайс, Флоренс Пью, Дэвид Харбор и другие. Выход фильма "Черная вдова" в прокат запланирован на 1 мая 2020 года.

Следующим на очереди станет сериал о супергерое Соколе, которому в последних Мстителях был передан щит Капитана Америки, и Зимнем солдате. Главные роли исполнят Энтони Маки и Себастиан Стэн соответственно. Также к съемочной группе присоединится Даниэль Брюль, исполнивший роль антагониста барона Гельмута Земо в фильме "Первый мститель. Противостояние". Выпуск сериала "Сокол и Зимний солдат" запланирован на осень 2020 года. Это будет первый сериал от Marvel, выпущенный на новом стриминг-сервисе Disney+, запуск которого запланирован на конец 2019 года. Именно на нем и будут выходить все будущие сериальные проекты Marvel.

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Кроме того, на ноябрь 2020 года запланирован выход на большие экраны нового кинопродукта от киновселенной – "Вечные", где главные роли среди прочих исполнят Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Ричард Мэддэн. Это будут совершенно новые для киновселенной Marvel персонажи, а события будут связаны с космическими приключениями.

Еще одним совершенно новым кинопроектом по комиксам Marvel станет картина "Шанг-Чи и легенда десяти колец", которая выйдет в прокат в феврале 2021 года. Фильм познакомит фанатов киновселенной с супергероем-мастером боевых искусств Шанг-Чи, роль которого исполнит канадский актер Симу Лью.

На весну 2021 у Disney+ запланирован выход сериала "ВандаВижн", из названия которого понятно, что речь пойдет о персонажах Алая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани). Ожидается, что речь в сериале пойдет о событиях после финала Мстителей, несмотря на то, что на тот момент Вижн официально считается мертвым.

В мае 2021 года на большие экраны выпустят второй фильм о маге Докторе Стрэндже "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", роль которого вновь исполнит британский актер Бенедикт Камбербэтч. Также известно, что в фильме будет задействован персонаж Алой ведьмы в исполнении Элизабет Олсен. Создатели уже объявили, что готовятся снять непривычно мрачный как для Marvel фильм.

Также на весну 2021 года на Disney+ запланирован долгожданный сериал "Локи" о сводном брате Тора – одном из самых любимых персонажей фанатов киновселенной Marvel. Роль бога обмана и иллюзий, который в разное время был как суперзлодеем, так и супергероем, вновь исполнит британский актер Том Хиддлстон. Ожидается, что несмотря на гибель Локи в "Войне бесконечности", речь пойдет о дальнейшей его судьбе после того, как в финале Мстителей в прошлом ему удалось сбежать с помощью Тессеракта.

На лето 2021 года на платформе Disney+ планируется выпуск анимационного сериала от Marvel "Что если…?", где персонажей должны озвучить многие актеры, известные по кинофильмам Marvel. Ожидается, что в мультсериале представят альтернативные версии событий из предыдущих фильмов.

Осенью 2021 года Disney+ также планирует выпустить сериал "Соколиный глаз", где к роли меткого стрелка Клинта Бартона вернется Джереми Реннер. Ожидается, что фильм расскажет о становлении его преемницы Кейт Бишоп, а также пяти годах Бартона между событиями "Войны бесконечности" и "Финала", когда он превратился в жестокого мстителя Ронина.

Ну а завершит четвертую фазу киновселенной Marvel четвертая часть Тора "Тор: Любовь и гром". Вероятно, речь в фильме пойдет о событиях после финала Мстителей, и уже заявлено участие Криса Хемсфорта в роли Тора и Тессы Томпсон в роли Валькирии. Также к роли доктора Джейн Фостер вернется Натали Портман, которая, не считая флэшбеков в финале Мстителей, полноценно появлялась в этой роли во второй части Тора 2013 года выпуска. Режиссером фильма станет Тайка Вайтити, снявший третью часть Тора "Рагнарек".

Еще одним сюрпризом от Marvel стал фильм "Блэйд" с Махершала Али в главной роли. Впрочем, никаких других подробностей по поводу фильма о получеловеке-полувампире, борющимся с кровососами, пока неизвестно – ни режиссера, ни даты выхода пока не объявляли.

Comic-Con 2019: Marvel анонсировала сиквел "Доктора Стрэнджа"

Отметим, предыдущие три фазы киновселенной Marvel включали 23 фильма, начиная с "Железного человека" 2008 года. Третья фаза киновселенной Marvel состояла из 11 фильмов, выпущенных с мая 2016 года по июль 2019. В нее вошли такие кинокартины, как: Первый мститель: Противостояние (2016), Доктор Стрэндж (2016), Стражи Галактики. Часть 2 (2017), Человек-паук: Возвращение домой (2017), Тор: Рагнарек (2017), Черная Пантера (2018), Мстители: Война бесконечности (2018), Человек-муравей и Оса (2018), Капитан Марвел (2019), Мстители: Финал (2019) и Человек-паук: Вдали от дома (2019). При этом финал Мстителей установил целый ряд рекордов по кассовым сборам.

К слову, фестиваль Comic Con в Сан-Диего является одним из самых масштабных событий в мире для фанатов комиксов, аниме и фэнтези. Ежегодно сюда съезжаются многочисленные фанаты жанров со всего мира. Помимо объявления самых ожидаемых анонсов в индустрии, одной из изюминок события является косплей – переодевание в костюмы любимых героев.

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Фильм, Сериал, Marvel, Comic-Con 2019, Кинофаза.
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