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Comic-Con 2019: Marvel анонсировала сиквел "Доктора Стрэнджа"

Comic-Con 2019: Marvel анонсировала сиквел "Доктора Стрэнджа"
16:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: В числе официальных анонсов оказалось и долгожданное продолжение "Доктора Стрэнджа", которое вполне может оказаться первым в киновселенной Marvel фильмом ужасов.

Поклонники Бенедикта Камбербэтча были уверены, что рано или поздно его "Доктор Стрэндж" получит сиквел – и на Comic-Con 2019 Marvel наконец-то анонсировала продолжение официально. Компанию Камбербэтчу в фильме составит Элизабет Олсен, поклонникам киновселенной MCU знакомая как Алая ведьма / Ванда Максимофф.

Концовка недавнего "Человека-паука: Вдали от дома" заставила зрителей гадать, существует ли на самом деле мультивселенная – или же Мистерио (Джейк Джилленхол) солгал? "Доктор Стрэндж 2" призван ответить на этот вопрос: новый фильм получил весьма символическое название "Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

"Тот факт, что Квентин Бек придумывает и распространяет ложь о мультивселенной, вовсе не означает, что ее не существует", – отметил Скотт Дерриксон, режиссер "Доктора Стрэнджа", который вернется в режиссерское кресло сиквела.

Слово "безумие" в названии сиквела, похоже, так же важно, как и слово "мультивселенная" – Дерриксон вообще намекает, что грядущий сиквел будет "первым по-настоящему страшным фильмом Marvel".

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Алая ведьма в исполнении Элизабет Олсен будет играть некую важную роль в фильме – но пока совершенно непонятно, какую именно.

Официальная дата премьеры "Доктора Стрэнджа 2" – 7 мая 2021 года.

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Фильм, Marvel, Сиквел, Доктор Стрэндж, Comic-Con 2019, Доктор Стрэндж 2, Бенедикта Камербэтч.
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