Героиня сериала "Чернобыль" получила роль в четвертом сезоне "Фарго"

Новости культуры: 29-летняя Джесси Бакли, исполнившая роль Людмилы Игнатенко в культовом сериале "Чернобыль", в 2020 году дебютирует в сериале "Фарго".

Съемочная команда уже работает над новым сезоном.

После премьеры сериала "Чернобыль" прошло более двух месяцев, однако его сюжет и актеры, сыгравшие главных героев до сих пор на слуху. Для многих артистов роли в мини-сериале стали настоящим прорывом, о них заговорили не только в Великобритании, но и во всем мире. Так, как сообщает Variety, актриса, сыгравшая Людмилу Игнатенко появится в новом сезоне популярного сериала "Фарго".

Ирландская актриса Джесси Бакли, исполнившая роль жены одного из погибших пожарных, получила роль в новом, четвертом сезоне, премьера которого запланирована на 2020 год. Ее коллегами по съемочной площадке станут Джейсон Шварцман ("Отель "Гранд Будапешт"), Джек Хьюстон ("Подпольная империя") и многие другие популярные актеры. Однако главная роль досталась 54-летнему Крису Року.

По сюжету, действие разворачивается в 50-х годах в Канзас-Сити и будет рассказывать о мире, который нелегко поддерживать двум преступникам синдикатам. Вместе они контролируют немало преступных отраслей, а именно торговлю наркотическими веществами и мошенничеством в финансовых учреждениях. Чтобы их тандем стал еще крепче и они были уверены и своей безопасности, главы организаций решают поменяться младшими сыновьями.