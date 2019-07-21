Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
ЦИК опубликовала данные по явке со 118-ти округов
ЦИК опубликовала данные по явке со 118-ти округов
Пакьяо поиздевался над Турманом прямо в ринге (Видео)
Пакьяо поиздевался над Турманом прямо в ринге (Видео)
Четвертая кинофаза Marvel: чего ожидать фанатам
Четвертая кинофаза Marvel: чего ожидать фанатам

Тейлор Свифт снимется в фильме по мотивам мюзикла (Видео)

Тейлор Свифт снимется в фильме по мотивам мюзикла (Видео)
17:40 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости культуры: Американская певица Тейлор Свифт снимется в фильме по мотивам самого известного в мире мюзикла "Кошки".

Наверняка, ты слышала о Бродвейском мюзикле "Кошки". Даже если ты его ни разу не видела, тебе определенно стоит посмотреть одноименный фильм, который выйдет в прокат в марте следующего года. Он не оставит равнодушных поклонников Бродвея и ценителей хороших актеров.

Актерский состав действительно неплох: Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джейсон Деруло и Дженнифер Хадсон. Только вот реальных людей мы там увидеть не сможем. Все движения актеров будут графически переведены на поющих и танцующих кошек.

По сценарию, все кошки из "Племени избранных" собираются на ежегодный кошачий бал. Все они абсолютно разные: домашние и бездомные, молодые и старые, породистые и нет. Но каждая из них может рассказать свою историю и объяснить, почему она все же уникальна.

Четвертая кинофаза Marvel: чего ожидать фанатам

Появились некоторые закулисные кадры и отрывки интервью со съемочной командой. Тейлор говорит: "Все работают много часов, репетируют каждый день, и это действительно весело. Я действительно взволнована и очень горда, что стала частью этого".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Знаменитости, Тейлор Свифт, Звезды, Мюзикл, Певица, Американская певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Прикольные поздравления с днем рождения 21 июля в прозе
03 Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник
04 На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди
05 Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинские полярники уже проголосовали
Украинские полярники уже проголосовали
Вакарчук о выборах: Мои прогнозы - все будет хорошо
Вакарчук о выборах: Мои прогнозы - все будет хорошо
На Донбассе пока соблюдается &quot;хлебное перемирие&quot;
На Донбассе пока соблюдается "хлебное перемирие"
Comic-Con 2019: Marvel анонсировала сиквел &quot;Доктора Стрэнджа&quot;
Comic-Con 2019: Marvel анонсировала сиквел "Доктора Стрэнджа"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь