Тейлор Свифт снимется в фильме по мотивам мюзикла (Видео)

Новости культуры: Американская певица Тейлор Свифт снимется в фильме по мотивам самого известного в мире мюзикла "Кошки".

Наверняка, ты слышала о Бродвейском мюзикле "Кошки". Даже если ты его ни разу не видела, тебе определенно стоит посмотреть одноименный фильм, который выйдет в прокат в марте следующего года. Он не оставит равнодушных поклонников Бродвея и ценителей хороших актеров.

Актерский состав действительно неплох: Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джейсон Деруло и Дженнифер Хадсон. Только вот реальных людей мы там увидеть не сможем. Все движения актеров будут графически переведены на поющих и танцующих кошек.

По сценарию, все кошки из "Племени избранных" собираются на ежегодный кошачий бал. Все они абсолютно разные: домашние и бездомные, молодые и старые, породистые и нет. Но каждая из них может рассказать свою историю и объяснить, почему она все же уникальна.

Появились некоторые закулисные кадры и отрывки интервью со съемочной командой. Тейлор говорит: "Все работают много часов, репетируют каждый день, и это действительно весело. Я действительно взволнована и очень горда, что стала частью этого".