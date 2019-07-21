Comic-Con 2019: актеры "Игры престолов" рассказали о всех секретах сериала

Новости культуры: Артисты сериала "Игры престолов" побывали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Там они рассказали о финальной части киноэпопеи и вероятной судьбе персонажей.

Так, по словам актеров, дружба между Давосом и Сэмом позже станет намного слабее, так как у них, по сериалу, высокие должности, требующие усиленного внимания.

Идеальной также назвали кончину Джеймы на руках у Серсеи, потому что это самый лучший финал для такого героя саги. Варис умер в предпоследней серии, но Конлет Хилл не жалеет об этом, так как в "Игре престолов" множество персонажей, и их смерть является неизбежной.

На фестивале артист признался, что это он предложил переснять завершающий сезон, но сам позиционировал это как шутку. Позже Хил пришел в удивление от того, что поклонники поддержали его в этом.

Известны и подробности касательно пластиковой бутылки с водой в одной из серий. Брэдли Уэст признался, что он правша, в связи с чем не мог оставить так эту тару. В итоге по его левую руку ее оставил сидевший слева от актера.