Comic Con 2019: Тэрон Эджертон опроверг слухи о том, что сыграет Росомаху

Новости культуры: Comic Con 2019 оказался богат на сюрпризы, одним из которых стал слух, что новым Росомахой может стать звезда "Рокетмена" Тэрон Эджертон.

В беседе с изданием MTV коллега Хью Джекмана по фильму "Эдди Орел" прокомментировал данные предположения.

Кажется, успех «Рокетмена" хорошо сказался на карьере Тэрона Эджертона, раз теперь ему пророчат роль Логана. Когда актера спросили о возможности воплотить культового супергероя на экране, тот шутливо отметил, что ему для этого нужна борода получше.

"Слушайте, для подобных слухов нет никаких оснований. Я знаю, что для Marvel это в какой-то момент станет возможным, но пока до этого далеко", — сказал Эджертон.

Он отметил, что если бы ему действительно предложили роль Росомахи, это было бы невероятно, ведь есть и более подходящие кандидаты. Перечислять их имена Тэрон не стал, но понадеялся, что лет через пять у него будет достаточно проседи в волосах, чтобы убедительно выглядеть в роли Джеймса Хоулетта.

Вероятно, некоторые действительно считают, что Эджертон мог бы сыграть молодого Логана. Как минимум, в этом уверен автор комиксов Марк Миллар. Кроме того, что актер талантлив и имеет опыт съемок в блокбастерах, у него подходящий рост для каноничного Росомахи. Плюс ко всему, кандидатуру Тэрона, вероятно, одобрил бы сам Хью Джекман, ведь актеры дружат со времен съемок в комедии "Эдди Орел".