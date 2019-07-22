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Киновселенная Marvel: Валькирия станет первый ЛГБТК-героем студии

Киновселенная Marvel: Валькирия станет первый ЛГБТК-героем студии
18:20 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Валькирия в исполнении Тессы Томпсон станет первым открытым ЛГБТК-персонажем Кинематографической вселенной Marvel.

Героиня вновь появится на экранах в фильме "Тор: Любовь и гром". Глава студии Кевин Файги подтвердил, что Валькирию ждет любовная линия.

"Ответ: "Да". Как это повлияет на историю, ещу предстоит увидеть, это коснётся не только четвёртого "Тора"", — сказал он. Термин "ЛГБТК" призван подчеркнуть разнообразие сексуальности и гендерной идентичности на основе культуры и используется для обозначения гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей.Файги подтвердил слова самой Томпсон. "Как новому правителю ей надо найти свою королеву. Это станет ее первостепенной задачей. И у неё есть несколько идей. Будем держать вас в курсе", — заявила актриса.

Валькирия впервые появилась в фильме "Тор: Рагнарек" и быстро стала любимицей зрителей. В комиксах героиня также бисексуальна, а Томпсон изначально рассчитывала, что это отобразится в фильмах.

Режиссером и сценаристом фильма "Тор: Любовь и гром" выступит Тайка Вайтити. Стало известно, что в картине появится Натали Портман, которая вновь сыграет Джейн Фостер. Героиня каким-то образом получит силу Тора. Крис Хемсворт в очередной раз исполнит роль бога грома.

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Томпсон недавно можно было увидеть в фильме "Люди в черном: интернэшнл". В 2020 году она появится в третьем сезоне "Мира Дикого Запада".

Новый "Тор" выйдет в прокат 5 ноября 2021 года.

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Кино, Marvel, Тор, Валькирия, Тесса Томпсон, Коновселенная Marvel.
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