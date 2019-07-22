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HBO опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" (Видео)

HBO опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" (Видео)
22:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Скриншот

Новости культуры: Основные события нового сезона будут происходить за стенами парков, а сюжет сосредоточится на новом персонаже, которого играет Аарон Пол ("Во все тяжкие").

Главного злодея сыграет французский актер Венсан Кассель. Также к своим ролям вернутся Эван Рэйчел Вуд, Эд Харрис, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон.

Премьера запланирована на 2020 год.

Сериал "Мир Дикого Запада" основан на одноименном фантастическом фильме 1973 года Майкла Крайтона. Первый сезон вышел в 2016 году и был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Сериал рассказывает о населенном андроидами парке развлечений, в котором богатые гости развлекаются и безнаказанно исполняют свои любые желания.

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Второй сезон сериала стартовал на HBO 22 апреля этого года. В нем рассказывается история появления парка. В мае стало известно, что HBO принял решение продлить сериал "Мир Дикого Запада" на третий сезон.

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Сериал, HBO, Трейлер, Венсан Кассель, Джеффри Райт, Мир Дикого Запада, Эд Харрис, Тэнди Ньютон, Эван Рэйчел Вуд.
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