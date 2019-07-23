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Премьера фильма "Однажды в Голливуде": в чем пришли знаменитости

Премьера фильма "Однажды в Голливуде": в чем пришли знаменитости
19:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Знаменитая кинопремьера "Однажды в Голливуде" отгремела в самом сердце индустрии кино – Лос-Анджелесе, 22 июля.

На красную дорожку вышли главные звезды фильма, которые поразили не только своими образами, но и харизмой.

Три главных актеры фильма – Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт начали свой светский вечер с фотографий с поклонниками, которые стояли у выхода Китайского театра TCL. Уже на красной дорожке к ним присоединились участники съемочного процесса фильма – режиссер Квентин Тарантино, продюсеры Дэвид Хейман и Шеннон Макинтош и другие.

Мужчины традиционно были одеты в классические черные смокинги, в то время как женщины блистали в прекрасных платьях. К примеру, Марго Робби выбрала белоснежное длинное платье с прозрачными рукавами, глубоким вырезом и поясом. Похожий образ она примерила во время недавней фотосессии со звездами кинокартины.

 
 
 
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Hollywood 2019. Pictured: #BradPitt (Cliff Booth), #MargotRobbie (Sharon Tate), #LeonardoDiCaprio (Rick Dalton) at the #OnceUponATimeInHollywood world premiere.

Допис, поширений Once Upon A Time In Hollywood (@onceinhollywood)

Красную дорожку события также посетили и другие звезды: Бритни Спирс и Сэм Асгари, Крис Хемсворт и Эльза Патаки, Румер Уиллис, Адриана Лима и многие другие.

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Что известно о фильме "Однажды в Голливуде"?

Лента является одной из самых ожидаемых премьер 2019 года, а сценарий для нее писался около 5 лет. Кинокартина рассказывает о событиях, которые происходили в Лос-Анджелесе в 1969 году. По сюжету, в центре событий становится история, связанная с сектантом Чарльзом Мэнсоном. Именно он убил Шэрон Тейт, беременную жену известного режиссера (ее играет Марго Робби). А Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо играют роли свидетелей этого ужасного происшествия. Съемками фильма занялась кинокомпания Sony Pictures Entertainment, а мировая премьера состоится уже совсем скоро – 26 июля.

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Премьера, Знаменитости, Звезды, Однажды в Голливуде.
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