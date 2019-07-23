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Эксперты назвали лучший фильм десятилетия (Видео)

Эксперты назвали лучший фильм десятилетия (Видео)
17:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости культуры: Им стала драма "Лунный свет" (2016) режиссера Барри Дженкинса.

Издание Indie Wire составило рейтинг 100 лучших фильмов последнего десятилетия. Над созданием списка работали более десяти экспертов. Лучшим фильмом, по версии издания, стала драма "Лунный свет" (2016) режиссера Барри Дженкинса.

Фильм рассказывает о жизни афроамериканца Шайрона из Майами, охватывая три периода его жизни: детство, юность и взрослые годы. Он сталкивается со множеством проблем, проходит через осознание своей гомосексуальности и ищет своё место в мире.

Будучи ребёнком, Шайрон живёт с матерью-наркоманкой. Тихий и застенчивый мальчик предоставлен сам себе, мама больше думает о своих потребностях, хотя по-своему любит сына. В дальнейшем Шайрон — замкнутый, запутавшийся подросток, из которого вырастает закалённый в жизненных передрягах молодой человек. Все эти годы герой пытается вписаться в общество, преодолеть боль, одиночество, тоску и понять, как ему жить дальше.

Фильм был удостоен множества наград, среди которых три премии "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший фильм.

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Также в ТОП-10 включили фильмы "Побудь в моей шкуре", "Копия верна", "Акт убийства", "Взгляд тишины", "Внутри Льюина Дэвиса", "Корпорация "Святые моторы", "Кэрол", "Мастер", "Безумный Макс: Дорога ярости" и "Леди Берд".

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Фильм, ТОП-100, Лунный свет, Барри Дженкинс, Топ фильмов.
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