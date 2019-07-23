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Украинский фильм покажут на фестивале в Сараево

Украинский фильм покажут на фестивале в Сараево

Украинский фильм покажут на фестивале в Сараево
20:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: скриншот

Новости культуры: Украинский фильм "Штангист" отобран в конкурсную программу Сараевского кинофестиваля.

Украинско-польский фильм "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука отобран в секцию короткого метра European Shorts 25-го Сараевского кинофестиваля.

Об этом сообщает Госкино.

"Секция European Shorts, в которую отобрана украинская картина, представляет наиболее интересные, молодые, храбрые и свежие голоса талантов из Европы, которые не идут проторенной дорогой известной формулы создания кино. Участие в этой секции дает возможность фильму получить номинацию на приз Европейской киноакадемии (EFA) и квалификацию на Оскар", - отметили в Госкино.

Sarajevo Film Festival - это крупнейший кинофестиваль на Балканах и один из крупнейших в Европе, основанный в 1995 году.

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Фильм "Штангист" создан в ко-продукции Украины и Польши. Это дебютная короткометражная работа режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, которую профинансировало Государственное агентство Украины по вопросам кино, Studio Munka, а также Львовская кинокомиссия.

Продюсерами картины выступили Валентин Васянович ( "Уровень черного", "Племя") и Конрад Стефаняк.

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Фильм, Украинский фильм, Штангист, Sarajevo Film Festival, Сараевский кинофестиваль, Sarajevo Film Festival 2019, Сараевский кинофестиваль 2019.
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