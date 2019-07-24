В Сети появился трейлер нового фильма Педро Альмодовара "Боль и слава"

Новости культуры: Кино "Боль и слава" стало одним из лучших на нынешнем Каннском кинофестивале.

Новый фильм 69-летнего испанского режиссера Педро Альмодовара можно назвать его исповедью и одновременно любовным посланием кинематографу.

Педро Альмодовар снял очень личный фильм, в котором несложно разглядеть его самого. Главный герой – стареющий режиссер, гей и ценитель искусства. Он сильно похож на Альмодовара как внешне, так и внутренне, психологически. Хотя, это только полуавтобиографическое кино, воспринимается оно цельно и откровенно. Антонио Бандерас даже получил в Каннах приз за лучшую мужскую роль в этом фильме.

Педро Альмодовар и Антонио Бандерас знакомы давно. Именно Альмодовар в 80-х вывел актера, так сказать, в люди, а теперь обеспечил едва ли не лучшей в его творческой карьере ролью. Благодаря Банедрасу персонаж выглядит живым и так хорошо транслирует все свои слабости, тревоги, страхи и заботы. Он не может примириться со стареющим телом и творческим кризисом, и зритель это исключительно четко чувствует. Создается впечатление, что все, что хотел показать Альмодовар, Бандерас олицетворяет правдиво и знающе, будто это и его история.

Квартира главного героя по имени Сальвадор Мальо очень похожа на квартиру Альмодовара, одежда, прическа и даже обувь – все копирует режиссера. Если присмотреться к постеру "Боли и славы", то у Бандераса тень Альмодовара, что служит своеобразным намеком на разгадку творческого замысла. И хотя испанский режиссер все еще снимает по фильму раз в несколько лет, жалуясь на боли в спине, его киногерой страдает от целого спектра мышечных и суставных болячек, включая сильные мигрени, которые делают его жизнь невыносимой, а творчество – физически невозможным. Сальвадора вгоняет в депрессию состояние, когда хочется замкнуться в полутемной квартире и полдня давиться таблетками, которые помогают хоть немного уменьшить дискомфорт. Так в жизни главного героя появляются наркотики.

В полусонном мареве Сальвадору мерещатся отголоски детства, тогдашние переживания и заботы. Главный герой не ищет в них какую-то скрытую суть, хоть и находит ее, как будто, невольно. В снах и грезах приходят теплые воспоминания о моментах, которые уже почти стерлись из памяти. Вспоминается мать, которая играет в его жизни огромную роль. Мама принимает за него решения, говорит, что делать и как. И эта модель отношений просматривается у главного героя с матерью в течение всей жизни, вплоть до ее смерти. Впоследствии роль сильной женщины в его жизни заняла подруга и помощница Мерседес. "Боль и слава" рисует образ режиссера, который контролирует все только на съемочной площадке, тогда как в реальной жизни его водят за руку волевые женщины. "Материнская" линия в "Боль и слава" интересная и довольно типична для творчества Альмодовара целом. Так же как важность женщин, манипуляции с ностальгией и торжество сексуальности.

Настоящее и прошлое в "Боли и славе" запутываются в один клубок, который понемногу разматывается перед зрителем, расставляя акценты и намекая на ответы. Кино производит магическое впечатление, потому что, кроме описания жизни режиссера, оно описывает чувства, говорит о любви и кино, а в итоге ставит между кино и любовью знак равенства.

Отклоняясь от сути фильма, хочется вернуться к вопросу, стоит ли он внимания. Незнакомым с творчеством Альмодовара фильм смотреть можно и нужно. Автобиографичность и много ссылок на личную жизнь режиссера не влияют на восприятие фильма настолько, чтобы люди без контекста избегали фильма "Боль и слава". Кино подойдет тем, кто любит смотреть дальше, чем показывает камера, жаждущим живых историй, которые отдают не всегда приятной откровенностью, но и вяжущей заботой, с которой человек только может рассказывать о дорогом ему прошлом.

Фильм не рекомендуется смотреть лицам до 16 лет, на экране есть смелые сцены, и кино это по своей сути совсем не для детей. Критики, как можно было догадаться, "Боль и славу" хвалят, рейтинг фильма на IMDb – 7,8.