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Дублер Вина Дизеля серьезно пострадал во время съемок девятого "Форсажа"

Дублер Вина Дизеля серьезно пострадал во время съемок девятого "Форсажа"
17:03 Ср, 24 Июль 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Во время съемок очередного, девятого по счету, экшн-фильма «Форсаж» серьезно пострадал дублер ведущего актера Вина Дизеля.

Съемки нового фильма "Форсаж-9" находятся в самом разгаре, однако на днях произошел один несчастный случай. Каскадер Джо Вотс упал с 10-метровой высоты и сильно ударился головой.

Произошло это 22 июля, когда шел один из съемочных дней фильма. Тогда же каскадер Джо Вотс очередной раз исполнял сложные трюки на высоте 10 метров и слетел с конструкции. Об этом сообщают на The Sun.

Его срочно доставили специальным вертолетом в больницу, где он до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В то время Вин Дизель также находился на съемочной площадке и сейчас находится в шоке из ужасного случая. Он выразил сожаление и надежду, что дублер выживет и выздоровеет. Что интересно, Джо Вотс был дублером коллеги Вин Дизеля – Двейна Джонсона – в предыдущей части саги, но покинул съемочную площадку из-за громкой ссоры.

Добавим, что в 2002 году Вин Дизель уже имел трагический опыт сотрудничества с каскадером. Во время съемок фильма "Три икса" каскадер неудачно пролетел на параплане и сломал шею, и впоследствии скончался в больнице. 

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Голливуд, Знаменитость, Вина Дизель.
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