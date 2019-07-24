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"Расслабьтесь. Все норм": Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск "Блэйда"
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск "Блэйда"

"Расслабьтесь. Все норм": Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск "Блэйда"

"Расслабьтесь. Все норм": Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск "Блэйда"
21:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры: Актер Уэсли Снайпс, известный как охотник на вампиров Блэйд в одноименной трилогии, прокомментировал новость о перезапуске франшизы студией Marvel с Махершалой Али в главной роли.

Его слова опубликовал портал ComicВook.

"Расслабьтесь. Все норм. Хоть для меня это тоже неожиданность, это все к лучшему. Таковы законы индустрии развлечений!" — заявил Снайпс.

Актер также поддержал коллегу Махершалу Али ("Зеленая книга") и выразил надежду, что когда-нибудь они смогут поработать вместе.

Отмечается, что новый фильм еще не получил премьерной даты и режиссера. О перезапуске франшизы заявил президент Marvel Studios Кевин Файги на фестивале Comic-Con.

Comic-Con 2019: новым Блэйдом в киновселенной Marvel станет Махершала Али

Напомним, Снайпс играл охотника на вампиров с 1998 по 2004 годы. Первый фильм о Блэйде, получеловеке-полувампире, вышел в 1998 году. Премьера второй части состоялась в 2002, а третья лента, "Блэйд: Троица", увидела свет в 2004 году. По мотивам трилогии также был снят сериал с Кирком Джонсом в главной роли.

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Кино, Marvel, Актер, Блэйд, Уэсли Снайпс, Махершал Али.
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