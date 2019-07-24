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По мотивам произведений Ольги Кобылянской будет снят этно-триллер (Видео)

По мотивам произведений Ольги Кобылянской будет снят этно-триллер (Видео)
17:39 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Скриншот

Новости культуры: По мотивам произведений Ольги Кобылянской "В воскресенье рано зелье копала" будет снят украинский этно-триллер.

Картина будет называться "Зелье". Сюжет, по словам создателей, развивается в 19 веке, но смыслы, персонажи, их характеры и проблемы будут осовременены. В истории действуют шесть основных персонажей, которых так или иначе касается запутанный и опасный любовный треугольник, а с развитием событий, наружу всплывают ужасные тайны прошлого.

Продюсерами ленты выступили Ирина Костюк ("Роксолана", "Сумасшедшая свадьба") и Анна Елисеева ("Роксолана"). Сценарий напишет Наталья Ворожбит ("Киборги", "Дикое поле").

Съемки "Зелья" должны начаться в Киеве и в Карпатах летом 2020 года.

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Уже доступен тизер картины, который показывает мистическую атмосферу и общее настроение "Зелья". Ролик сделан по кадрам клипа группы "ТНМК" "Янголи" (режиссер Ольга Навроцкая) и со специально записанным вокалом Веры Кекелии (песня "Ой, не ходи, Грицю, та на вечорниці"). Сотрудничество с Навроцкой и Кекелией планируется и в дальнейшей работе над фильмом.

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Кино, Фильм, Съемки, Зелье, этно-триллер, Ольга Кобылянская.
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