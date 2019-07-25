Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший моряков в Керченском проливе
СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший моряков в Керченском проливе
Порошенко без официального вызова пришел в ГБР
Порошенко без официального вызова пришел в ГБР
Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко
Хирн рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко
Китай произвел первый успешный запуск коммерческих спутников
Китай произвел первый успешный запуск коммерческих спутников

Стало известно, как Идрис Эльба отреагировал на свой образ в трейлере "Кошек"

Стало известно, как Идрис Эльба отреагировал на свой образ в трейлере "Кошек"
15:47 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Идрис Эльба, сыгравший криминального гения Макавити, остался в восторге от трейлера.

На днях в сети появился первый трейлер фильма Cats, экранизации знаменитого бродвейского мюзикла. Несмотря на целую плеяду знаменитостей ― Тейлор Свифт, Джуди Денч, Идриса Эльбу, Дженнифер Хаддсон и многих других, видео привело зрителей в замешательство. Вместо легкой комедии получился самый настоящий хоррор, и все из-за отвратительного качества CGI-графики.

Поклонники оригинальной постановки были неприятно удивлены, когда вместо загримированных актеров с наклеенными ушками и хвостами увидели котов-гуманоидов с лицами людей, но повадками животных.

Разумеется, исполнители главных ролей даже при плохой игре должны делать хорошую мину.

Американская актриса заменит Джулию Робертс в сериале "Возвращение домой"

В одном из интервью Идриса Эльбу спросили, что он думает насчет своего компьютерного превращения в кота. "Когда вы увидели своего героя с использованием CGI-технологий, какая была первая реакция?", ― спросил британца журналист издания ET Canada.

""Awww", ― вот так я отреагировал. Киноиндустрия сейчас способна творить настоящие чудеса. Я очень рад, что люди смогут это увидеть", ― сказал актер. К сожалению, не все зрители с ним согласны.

А тем, кто все-таки решится посмотреть на котолюдей Тома Хупера, напоминаем, что в российский прокат Cats выйдут 2 января 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Знаменитости, Кошки, Актер, Идрис Эльба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
02 4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
03 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
04 Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать
Обработано 99,9% протоколов: &quot;Слуга народа&quot; набирает 43,16% голосов
Обработано 99,9% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов
Военные вновь успешно испытали РСЗО &quot;Ольха&quot;
Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
Королева Летиция засветила роскошное платье на официальном мероприятии
Королева Летиция засветила роскошное платье на официальном мероприятии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь