Стало известно, как Идрис Эльба отреагировал на свой образ в трейлере "Кошек"

Новости культуры: Идрис Эльба, сыгравший криминального гения Макавити, остался в восторге от трейлера.

На днях в сети появился первый трейлер фильма Cats, экранизации знаменитого бродвейского мюзикла. Несмотря на целую плеяду знаменитостей ― Тейлор Свифт, Джуди Денч, Идриса Эльбу, Дженнифер Хаддсон и многих других, видео привело зрителей в замешательство. Вместо легкой комедии получился самый настоящий хоррор, и все из-за отвратительного качества CGI-графики.

Поклонники оригинальной постановки были неприятно удивлены, когда вместо загримированных актеров с наклеенными ушками и хвостами увидели котов-гуманоидов с лицами людей, но повадками животных.

Разумеется, исполнители главных ролей даже при плохой игре должны делать хорошую мину.

How does CGI keep getting worse? 1999 vs 2019... #CatsMovie pic.twitter.com/mHg3Fsp1M6 — Matador (@TheLoneMatador) July 19, 2019

В одном из интервью Идриса Эльбу спросили, что он думает насчет своего компьютерного превращения в кота. "Когда вы увидели своего героя с использованием CGI-технологий, какая была первая реакция?", ― спросил британца журналист издания ET Canada.

""Awww", ― вот так я отреагировал. Киноиндустрия сейчас способна творить настоящие чудеса. Я очень рад, что люди смогут это увидеть", ― сказал актер. К сожалению, не все зрители с ним согласны.

А тем, кто все-таки решится посмотреть на котолюдей Тома Хупера, напоминаем, что в российский прокат Cats выйдут 2 января 2020 года.