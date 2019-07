Стало известно, как Идрис Эльба отреагировал на свой образ в трейлере "Кошек"

На днях в сети появился первый трейлер фильма Cats, экранизации знаменитого бродвейского мюзикла. Несмотря на целую плеяду знаменитостей ― Тейлор Свифт, Джуди Денч, Идриса Эльбу, Дженнифер Хаддсон и многих других, видео привело зрителей в замешательство. Вместо легкой комедии получился самый настоящий хоррор, и все из-за отвратительного качества CGI-графики.

Поклонники оригинальной постановки были неприятно удивлены, когда вместо загримированных актеров с наклеенными ушками и хвостами увидели котов-гуманоидов с лицами людей, но повадками животных.

Разумеется, исполнители главных ролей даже при плохой игре должны делать хорошую мину.

How does CGI keep getting worse? 1999 vs 2019... #CatsMovie pic.twitter.com/mHg3Fsp1M6

— Matador (@TheLoneMatador) July 19, 2019