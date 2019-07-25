"Angry Birds в кино 2": эксклюзивный фрагмент предстоящей премьеры (Видео)

Новости культуры: В сети появился эксклюзивный фрагмент анимационной комедии "Angry Birds в кино 2", который называется "Туалетный квест".

Режиссером анимации выступил Туроп ван Орман, сценарий написал Питер Экерман.

Во второй части вновь разгорается противостояние птиц и свиней, но вдруг они узнают, что недалеко есть еще один остров с еще более недружелюбно настроенными созданиями. Тогда старые враги решают объединиться, чтобы дать отпор новому.

В оригинальной ленте роли озвучили Джейсон Судейкис, Дэнни МакБрайд, Питер Динклэйдж, Ники Минаж и другие.

Напомним, первая часть мультфильма вышла в 2016 году. Премьера второй части анимации в Украине запланирована на 8 августа 2019 года. Уже доступен финальный трейлер "Angry Birds в кино 2".