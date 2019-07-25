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В HBO прокомментировали пересъемку финального сезона "Игры престолов"

В HBO прокомментировали пересъемку финального сезона "Игры престолов"
18:07 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры: Программный директор HBO Кейси Блойс прокомментировал петицию фанатов "Игры престолов" о пересъемке финального сезона.

По его словам, у многих зрителей всегда будет разное мнение о том, как должны были завершится истории каждого из персонажей, когда речь идет о создании такого масштабного проекта, как "Игра престолов".

"В том, чтобы иметь на своем канале чрезвычайно популярное шоу, есть не так уж много минусов. И у многих людей есть свои представления о том, как оно должно закончиться. Петиция показала, что к сериалу проявляется большой интерес и даже страсть, но это не то, над чем мы серьезно задумывались", - сказал Блойс.

Отметим, что ранее эту же петицию раскритиковали исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер, а также Исаак Хемпстид-Райт, сыгравший Брана Старка.

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Кроме того, программный директор прокомментировал работу над приквелом "Игры престолов" с Наоми Уоттс.

"Съемка завершилась, все выглядит очень хорошо. Актерский состав был потрясающим, Джейн Голдман и SJ Кларксон сейчас заняты монтажом", - добавил Блойс.

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Финал, Сериал, HBO, Игра престолов, Финальный сезон.
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