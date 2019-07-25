Hulu снимет сериал по мотивам романов Дугласа Адамса

Как сообщает Deadline, над проектом будут работать Карлтон Кьюз ("Остаться в живых", "Детектив Нэш Бриджес") и Джейсон Фьюкс ("Чудо-женщина").
В центре сюжета — самый простой британец Артур Дент, который отправляется в межгалактическое путешествие после того, как узнает, что Земля вскоре будет уничтожена инопланетянами.
Дата выхода, как и другие подробности проекта, пока не разглашаются.
Создателем "Автостопом по галактике" является британский писатель Дуглас Адамс. В 1978 году он выпустил радиопостановку, а спустя год издал книгу. Всего в серии пять романов.
В 2005 году в прокат вышла самая известная экранизация научно-фантастической саги, в которой сыграли Мартин Фриман, Зои Дешанель, Алан Рикман, Сэм Рокуэлл и другие.