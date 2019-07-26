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Завершились съемки пилотного эпизода приквела "Игры престолов"

Завершились съемки пилотного эпизода приквела "Игры престолов"
08:15 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Стало известно, что проект будет выходить только на канале HBO и, скорее всего, не появится на стриминговом сервисе HBO Max.

Завершены съемки пилотного эпизода приквела "Игры престолов", сейчас идет монтаж серии. Когда новый сериал по "Игре престолов" увидит свет, не сообщается. Проект покажет Вестерос за 5 тыс. лет до событий оригинального сериала. Глава HBO Кейси Блойс рассказал, что еще не видел финальный вариант эпизода, но отметил, что актерский состав смотрится отлично.

Сценарий сериала написали Джордж Р. Р. Мартин и Джейн Голдман, сценаристка фильмов "Звездная пыль", "Люди Икс: Первый класс" и "Дом странных детей мисс Перегрин". Голдман также возьмет на себя функции шоураннера проекта.

У сериала до сих пор нет официального названия. Писатель считает, что он должен называться "Долгая ночь", но не против и других вариантов.

В HBO прокомментировали пересъемку финального сезона "Игры престолов"

Пилот поставила С. Дж. Кларксон, работавшая над сериалами "Декстер", "Джессика Джонс", "Мост" и "Винил". Съемки пилотной серии сейчас идут в Северной Ирландии.

В проекте снимаются Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп и Тоби Регбо.

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