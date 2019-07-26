В Сети опубликован трейлер фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2"

Новости культуры: Прошло три года, и наконец создатели представили дебютный трейлер сиквела, вернув в строй оригинальный актерский состав.

Летом 2016 года СМИ порадовали поклонников фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд"новостью о работе над продолжением популярного комедийного хоррора.

Прошло целое десятилетие с тех пор, как Коламбус, Таллахасси, Вичита и Литл-Рок объединились в команду, чтобы крушить орды зомби. Герои повзрослели и из простой группы выживших превратились в семью. Двухминутный трейлер не раскрывает подробностей сюжета, но обещает больше новых героев, больше юмора, больше экшена и, разумеется, больше зомби.

К оригинальному составу в лице Джесси Айзенберга, Вуди Харрельсона, Эммы Стоун и Эбигейл Бреслин присоединятся звезда "Академии вампиров"Зои Дойч, Дэн Экройд, Розарио Доусон, Люк Уилсон и другие. За постановку фильма отвечает режиссер оригинальной части Рубен Фляйшер.

Напомним, первая лента вышла на экраны в 2009 году и при бюджете в 23 млн долларов сумела заработать по миру больше 100 млн долларов. Удастся ли сиквелу побить рекорд предшественника, станет ясно уже в этом году.

Как и надеялись сценаристы Ретт Риз и Пол Верник, создателям удалось завершить работу над фильмом в срок, а потому продолжение комедийного хоррора "Добро пожаловать в Zомбилэнд"зрители увидят 24 октября 2019 года.